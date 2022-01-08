受到疫情持續的影響，一整天常戴口罩造成乾眼症的病例隨之倍增，另外像是季節性結膜炎、空汙造成眼睛過敏等，常常需要點眼藥水。大多數人以為，藥水只要點進眼睛裡，什麼部位都沒有問題。但專家提醒，若長時間高頻率使用含防腐劑成分眼藥水，有可能損傷眼球表面，點錯部位的話，傷害可不小！

●眼藥水是藥品非保養品，並不是多點就對眼睛好！

財團法人藥害救濟基金會指出，選購眼藥水應諮詢醫師或藥師並依指示使用，才能對症下藥，保障用藥安全。如果眼藥水連續使用3天後，症狀仍舊沒有改善，務必就醫治療。

另外，長期使用含類固醇眼藥水可能會提高眼壓，角膜變薄，提高罹患青光眼、甚至失明的風險。定期檢測眼壓，是避免病情急速加劇的關鍵。

●眼藥水點在哪很重要 3點提醒不傷眼

專家指出，使用眼睛藥物之前，務必先洗淨雙手並擦乾，同時手部與藥物瓶口不要接觸，以免汙染。以下3點是正確用藥重點：

(資料來源/財團法人藥害救濟基金會 圖/中時新聞網陳友齡製圖)

藥害救濟基金會建議，最好能在眼藥瓶身註明開瓶日期，超過保存期限、開瓶超過28天，或藥液混濁、變色或出現異物時，都應盡速丟棄不要再用。

同時如果眼藥水與眼藥膏併用，請先使用藥水，間隔10分鐘以上再用藥膏。若使用兩種眼藥水，建議間隔5分鐘以上。

●護眼必知：注意眨眼的次數及幅度

台北馬偕紀念醫院眼科部主任鄭惠川表示，許多人因臉型問題，口罩戴久容易下滑露出鼻孔，這時候若不注意繼續專注用眼，呼出的熱氣會讓淚液快速揮發，容易形成乾眼症。建議民眾平常戴口罩時可用透氣膠帶貼在臉頰上固定，才能避免呼出的熱氣將淚液蒸發。

除此之外，有意識注意自己的眨眼次數和幅度，可以調降眼睛乾澀的風險。醫師提醒，用眼半小時後，可以做做眨眼操:

1.輕輕閉上雙眼-上下眼皮需互相接觸，默數2秒。

2.稍用力緊閉眼睛-默數2秒。

3.張開眼睛-可直視前方或略轉動眼球，默數2秒。

完整眨眼操就是上述3個步驟重複10次，同時上眼皮一定要觸碰到下眼皮，才算正確眨眼。每天想到就做，或至少睡覺前、起床後及用眼半小時後都做一輪，對於保持眼睛水潤很有幫助。

醫師也提醒，適時熱敷有助維持眼球淚膜穩定性，減少眼睛乾澀，但要注意溫度不是越高越好，建議溫度控制在30～34℃即可。