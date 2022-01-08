太空探索技術公司SpaceX旗下衛星網路事業星鏈（Starlink）完成新年「首發」，利用獵鷹9號火箭將49顆星鏈衛星送上軌道。

另一方面，SpaceX公布，星鏈網路服務在全球25國的用戶數已經超過14.5萬人，不過受全球晶片大缺貨衝擊，星鏈的用戶數成長減慢。

特斯拉執行長穆斯克（Elon Musk）創辦的SpaceX，6日自佛羅里達州甘迺迪太空中心39A發射場，利用獵鷹9號火箭將49顆星鏈衛星送上軌道，這是該公司在2022年的首次發射任務。

獵鷹9號火箭第一節九個引擎在美東時間下午4點49分點燃，順利讓229英尺高的火箭升空。發射升空約15分30秒後，衛星與火箭分離，火箭第一節成功降落在SpaceX的無人船，為該公司第101次成功回收火箭，與第78次海上回收火箭。

SpaceX打算在太空發射數萬顆衛星，建立互相串聯的網路，以向全球各地的客戶提供高速寬頻網路服務。截至目前，星鏈已發射將近2000顆衛星。SpaceX取得主管機關批准，打算再發射數千顆衛星。

此外，SpaceX同時更新星鏈網路服務的用戶數。SpaceX工程師安德森（Jessie Anderson）在新年首次火箭發射的網路直播中表示，星鏈在全球25國的用戶數已經超過14.5萬人，相較於2021年11月初的14萬人。

星鏈在兩個月僅增加5000名用戶，顯示用戶數成長減緩。自SpaceX在2020年10月推出星鏈衛星網路服務至2021年11月止，每個月大約都能增加1.1萬名用戶。

2021年稍晚SpaceX透過官網表示，「晶片短缺拖累星鏈終端機的生產速度，影響公司履行訂單的能力。」

SpaceX的估值已經衝破1000億美元大關，產業分析師表示，這主要歸功於星鏈服務的市場潛能。