Nikola Jokic clobbers Markieff Morris from behind late in the fourth quarter and things get intense. pic.twitter.com/v5PvTg6w0d — Bally Sports Florida & Bally Sports Sun (@BallySportsFL) November 9, 2021

熱火前鋒莫里斯（Markieff Morris）從去年11月的衝突事件之後，至今都還沒回到場上。當時莫里斯在比賽中吃了金塊中鋒約基奇（ Nikola Jokic）一記前臂肘擊，居然一口氣缺陣30場比賽。

籃球推特《Legion Hoops》嘲笑說：「這很狂，莫里斯自從11月8日對戰熱火時吃了約基奇一鞭，已經連續缺陣30場比賽了。拜託。」

莫里斯7日對此推文回應：「狂個屁！這是真的受傷！想像有個300磅的笨拙肥仔全力衝刺直接撞上你的脊椎！我說了我很快會回來。」

事發當時在終場前兩分多鐘，約基奇抓下防守籃板，帶球到中場傳給隊友的時候被莫里斯阻擋，莫里斯左手一拐打在約基奇的肋骨上。這記頂心肘讓約基奇勃然大怒，他那時距離莫里斯只有兩步距離，從後面以右肘攻擊莫里斯背部，將他打倒在地。

約基奇其實沒有「全力衝刺」，但是這一擊很重，莫里斯被隊友拉起身之後又再度倒地不起。熱火巴特勒（Jimmy Butler）不斷對坐回板凳區的約基奇叫囂，做手勢叫他有種再過來一次。最後約基奇、莫里斯都被吹惡意犯規，遭裁判驅逐出場，巴特勒技術犯規，事後約基奇禁賽1場，莫里斯吞5萬美元罰單，巴特勒3萬美元。

另外也有球迷談到熱火希羅（Tyler Herro）對拓荒者中鋒紐基奇（Jusuf Nurkic）採取過一模一樣的背後突襲，但紐基奇毫髮無傷。約基奇和紐基奇皆是體重130公斤的巨漢，希羅則是88公斤的後衛，莫里斯111公斤。