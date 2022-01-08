隨著聯盟規定的合約保障截止日(8日)來臨，根據《ESPN》記者麥克曼納明搶先報導，湖人已經決定讓布雷德利與里夫斯兩名重要輪替球員繼續留下，也把兩人合約轉成全額保障，畢竟無論是布雷德利與里夫斯，都是湖人總教練佛格相當倚重的球員。

布雷德利去年休兵期間跟湖人簽下1年264萬美元的底薪合約，目前他替湖人打了31場例行賽，平均上場23.8分鐘，拿下6.4分、2.5籃板，三分命中率3成94，儘管數據看起來並不亮眼，布雷德利目前不僅是湖人先發，更扮演防守要角。

至於跟湖人簽下兩年249萬美元合約的里夫斯，其中本季93萬美元薪水只有10萬美元保障，如今卻無須擔心自己合約了，因為原本默默無名的他，逐漸在湖人輪替陣容當中占據固定角色，就算場均只拿5.6分、2.5籃板，佛格卻相當信賴他。

在湖人確定留下布雷德利與里夫斯之後，接下來就該處理狄安卓喬丹與貝茲摩兩人的去留問題了，畢竟當前湖人根本不需要內線長人，詹姆斯幾乎扛下先發中鋒重任，安東尼戴維斯也即將回歸，狄安卓喬丹早已跌出湖人輪替名單以外，貝茲摩也是一樣。