中央流行疫情指揮中心昨全面開放打完兩劑疫苗滿3個月的18歲以上民眾打第三劑，但中央沒有開1922供民眾預約，因此想打的人要自行至醫療院所預約，而台北市政府今（8日）上午9點至下午5點則限時開放預約平台供民眾約打第三劑，對此，《中時新聞網》也整理出第三劑該怎麼選、副作用、去哪裡打等常見5大問題供民眾參考。

一、誰可以打第三劑？

年滿18歲且已打完兩劑疫苗滿3個月就能去打第三劑。此外，罹患免疫力相關疾病、12歲以上者可在打完第二劑28天後，預約接種第三劑基礎劑。

免疫力不全或低下的族群包括，目前正進行或一年內曾接受免疫抑制治療的癌症病患、器官移植患者、幹細胞移植患者、中重度先天性免疫不全者、血液透析患者、HIV陽性患者、正使用高度免疫抑制藥物者、過去半年內接受化學治療或放射線治療者、其他經醫師評估免疫不全或免疫低下者。

二、哪些廠牌可以選？

第三劑提供莫德納（半劑量）、BNT、高端與AZ可以選擇。理論上是不開放AZ疫苗，但若有民眾接種過其他廠牌出現嚴重不良反應，經醫師評估可打AZ作為第三劑。

三、要怎麼預約接種？

台北疫苗預約平台今（8日）上午9點至下午5點開放民眾預約，診所部分開放接種莫德納，醫院則提供BNT。除此之外，民眾也可至住家附近的醫療院所打第三劑，如果不知道哪裡可以打，也可以查詢最新的疫苗地圖「新冠疫苗防治一網通」預約接種。

四、第三劑疫苗怎選？

前兩劑打莫德納、BNT、高端或混打疫苗，第三劑可自由選擇莫德納、高端、AZ或是BNT，不過，若前兩劑打AZ，第三劑建議不打AZ，選莫德納、高端或BNT較好。綜合專家建議，第三劑有「AZ+AZ＋mRNA疫苗」、「AZ＋BNT＋BNT」、「AZ＋莫德納＋莫德納」、「莫德納＋莫德納＋莫德納」、「BNT＋BNT＋BNT」組合能參考。

五、第三劑有副作用？

打第三劑疫苗也可能出現副作用，多是發燒、局部腫痛、倦怠或關節痛等，不過，第三劑接種mRNA疫苗出現副作用的機率較高，不過，第三劑打mRNA疫苗出現心肌炎的機率仍是極罕見。