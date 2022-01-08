臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

近10天美國移入個案比例。（圖／本報系自製圖）

桃機群聚確診爆不停，截至昨日（7）共12例本土個案，境外移入則新增58例，其中以美國的35例最多，引爆全國恐慌。衛福部部長陳時中表示，目前不只美國，自任何國家入境皆會視為自高風險區域返國，現基本上已禁止外國人入境。其中「不只美國」四字引發網路熱議，不少人諷刺陳顯然又在巴結美國。

根據統計，近10天境外移入個案中，逾5成為美國入境，但美國卻未被列為「重點高風險國家」，面對外界連日質疑疫情中心遇美國就轉彎，陳時中7日在記者會上表示，「可以考慮，但目前沒有想說特別去拿（刪除重點高風險國家）」，隨後乾脆表示「要拿掉也可以啦，免得大家一直在問」。

陳時中進一步指出，目前不只美國，所有國家都是高風險，且所有入境者都需要待在集中檢疫所或防疫旅館，這是防疫最高等級，且外國人都無法入境，只有持居留證或是國民才能入境，基本上防疫措施已完全。

針對陳時中特別強調「不只美國」四字，網路討論熱烈，網友紛紛湧入《Yahoo!奇摩新聞》、《中時新聞網》等相關連結下留言：「又在抱美國人大腿」、「抱美國人大腿太明顯了」、「不敢得罪美國，就把各國一起拖下水」、「還要特別強調不只美國耶」、「早該那麼做了！總是慢好幾拍」、「所以之前是在？」「甘願禁止入境了啊！疫情沒爆都不敢超前部署了啊！」「已經呼籲很久了……動作真慢」。