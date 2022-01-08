致用高中協助社區獨居老人維修水電，以實務學習善盡社會責任。（致用高中提供）

台中市私立致用高中水電技術科特別成立「水電技術愛心社會服務隊」於歲末寒冬舊曆新年即將接近，致用高中位於大甲區中山里社區有近10 戶獨居老人及弱勢家庭，為讓獨居老人安心過好年，中山里辦公室安排村里居家安全關懷活動；特邀請致用高中「水電技術科水電服務隊」，幫助獨居老人及弱勢家庭進行基本居家水電維修檢查，讓弱勢家庭或獨居老人安心過年免費用服務。

致用高中水電技術愛心社會服務隊，由校長陳添旺、實習主任劉明宗及水電科主任張睿銨老師帶領12 位學生，到中山里82歲的獨居阿公吳水培屋內水電檢查、維修；發現水龍頭漏水、流理台排水管漏水、洗衣機排水故障及插座延伸、電線脫落、電鍋插座更換新品等維修。

校長陳添旺說，這些項目都是平時學生室內配線實作課程及自來水配管實習都有學到的技能，且具有技能檢定乙丙級證照學生，讓同學們瞭解職場實務操作的經驗，進而學以致用技術服務人群回饋社會，更讓獨居老人免費寒冬之際安心過年，深獲社會各界肯定好評。

致用水電技術科主任張睿銨說，獨居老人居住在簡陋的房子，常見插座老舊、電器電線裸露，插頭一插電，就有可能冒出火花短路，有安全堪虞；教師帶領學生平時在校實習技術紥實，整個過程，讓學生獲得做中學、學中做的價值觀。

陳添旺表示，技能教學服務學習運用於指導學生將學校學到的專業技能，直接進入實務解決真實問題，有意義的落實服務社區；連結技能學習目標以及善盡社會責任的服務學習，是一種最有價值的創新教學方法。

陳添旺強調，致用高中水家電服務隊，每年將此社區服務轉化為水電技術科的優良傳統常常出勤，未來會於寒暑假由老師帶領學生到各地方社區社會服務，達到學以致用，學用合一服務社區的目標。