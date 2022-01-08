大陸央媒《法治日報》8日報導，繼浙江省杭州市稅務部門先後曝光網路主播朱宸慧、林珊珊、黃薇等人偷逃稅案件後，近日，河南、貴州、海南三地稅務部門再次曝光一起文娛領域「黑仲介」涉稅違法案，以及兩起虛開增值稅專用發票案，進一步規範稅收秩序，營造公平法治的稅收環境。

專家建議，稅務機關應會同有關部門，在嚴查相關明星藝人、網路主播的同時，對於背後沆瀣一氣的「黑仲介」、網路平台、經紀公司和經紀人，包括利用不合規的稅收政策窪地偷逃稅款的機構和個人，都予以堅決嚴厲打擊。

報導稱，近日，河南省漯河市稅務局稽查局發布消息，該局根據稅收大數據分析和相關線索，依法查處了以王某、朱某、冷某為首的文娛領域「黑仲介」涉稅違法案件。

經查，2019年7月以來，王某、朱某、冷某等人利用他人身分資訊，通過在大陸全國11個省（市）註冊北京澤乾稅務諮詢有限公司、九江市澤乾影視文化產業園有限公司、湖南藍山銘啟企業管理中心、舞陽縣華韻文化服務有限公司等600餘戶企業，以從事影視勞務外包、推薦演員和宣傳合作等名義，在沒有發生實際經營業務的情況下，為有關文娛領域從業人員虛開發票，並幫助有關文娛領域從業人員設立「空殼」企業逃避繳納稅款，從中牟取非法利益。目前，王某、朱某、冷某3名主要犯罪嫌疑人已被司法機關依法逮捕。

大陸全國政協常委、中國稅務學會副會長張連起認為，一些涉稅仲介機構利用自身專業特長，以所謂稅收籌畫的名義幫助不法分子偷逃稅款，實則是損公肥私的歪門邪道。在多起偷逃稅案件中，都能看到這類「黑仲介」的影子，建議稅務機關會同有關部門在嚴查相關明星藝人、網路主播的同時，對於背後與其沆瀣一氣的「黑仲介」、網路平台、經紀公司和經紀人，包括利用不合規的稅收政策窪地偷逃稅款的機構和個人，都予以堅決嚴厲打擊。

「稅務部門既查處偷逃稅的明星藝人、網路主播等納稅人，又聯動查處幫助偷逃稅款的相關仲介機構，充分體現了稅務部門對涉稅違法犯罪嚴厲打擊的『零容忍』態度。」中山大學法學院教授楊小強說，這再次警示文娛領域從業人員和相關方，隨著稅收監管力度的不斷加大和稅收大數據應用的日益深化，任何鋌而走險的偷逃稅行為，都將被依法嚴懲。

此外，近期大陸國家稅務總局海南省稅務局稽查局聯合公安、人民銀行依法查處一起虛開運輸服務增值稅專用發票案，抓捕犯罪嫌疑人4名，查封房產2套，凍結存款337萬元（人民幣，下同）。該犯罪團夥操縱23戶運輸和租賃企業，涉嫌向廣東、北京等28個省(區、市)的365戶企業虛開發票2萬餘分，價稅合計金額25.83億元。