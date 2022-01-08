台灣本土疫情快速拉警報，近日接連傳出多起變種病毒Omicron本土確診案例，對此，指揮中心指揮官陳時中坦言「病毒已進入本土」，不敢掉以輕心，針對桃園機場群聚感染事件設立前進指揮所，由王必勝統籌指揮，就怕疫情失控擴散，再次演變為本土疫情大爆發的局面。不過，面對傳染力更強的變種病毒來勢洶洶，透過數據調查，台灣網友的關注度反而不如過往，是否顯示民眾有抗疫疲乏、防疫鬆懈的情形，還是因為相信政府有一套防疫SOP而不再恐慌，恐怕值得好好觀察。防疫疲乏？Omicron侵台網友關注度僅高於「華航機師確診案」

台灣過去一年傳出不少重大本土疫情，有的最後有驚無險，安全落幕，例如去年（2021年）1月衛福部桃園醫院群聚感染、6月屏東Delta病毒群聚感染；有的卻演變成疫情失控的局面，如去年4月發生的華航機師確診就成為開端，最後延燒成新北獅子會，萬華茶藝館等不斷擴大的群聚感染。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查（2021/01/07~2022/01/06），針對這幾起「本土疫情傳播源頭事件」，與這次Omicron病毒入侵台灣事件來看，以「本土群聚染疫消息傳出的最初4日」進行比較，到底是哪一次事件引起網友最多討論度與網路聲量。其中，可以發現這次台灣爆發Omicron群聚感染事件，Omicron雖然傳播力更強，還有相當高機率會造成突破性感染，也陸續使全球多國相繼淪陷，但在台灣網路聲量共計1萬8875筆，低於去年的部桃院內感染，也低於Delta病毒首度入侵台灣，造成屏東群聚感染時的恐慌，顯示這一次網友對疫情的關注度，似乎沒有受到病毒的超強傳播力影響而上升，反而還下降。實際上，近日許多網友也表示，發現最近身邊的親友對疫情警覺心似乎下降不少，對此感到擔憂。藝人吳慷仁5日也在臉書發文，坦言「我們多少已經鬆懈許久」，希望在本土疫情快速升溫之際，提醒大家還是要注意日常防疫。

KEYPO大數據關鍵引擎華航機師確診案初期聲量最低 大爆發後「該收心」激起網友討論

值得注意的是，這幾起本土群聚源頭的事件當中，網友關注度最低的是華航機師確診案，但當初華航機師確診案，恐怕也沒人想到會演變為後來的本土疫情大爆發，甚至後續延燒到宜蘭遊藝場、新北獅子會、萬華茶藝館，全台本土疫情大爆發後，中央、地方、民眾才趕緊加強防疫，但時間點似乎稍慢了，當時行政院長蘇貞昌還喊話民眾「大家該收心了」，被外界認為是在指責民眾防疫鬆懈，才會導致本土疫情快速延燒，引來大批網友討論。疫情侵台將滿2週年面臨Omicron！長期防疫出現疲態？

實際上，自從台灣在2020年1月21日出現首例新冠肺炎確診個案，開啟漫漫長的防疫過程，至今即將屆滿2年，台灣也繳出一張不俗的成績單。如今又一次面臨防疫成敗關鍵時刻，有人點出長時間的防疫政策使民眾疲乏、效果下降的疑慮，也有人擔心指揮中心會不會有哪顆螺絲鬆了，但不可否認的是，過去不少次本土疫情擴散危機，最終有驚無險的落幕，全台民眾自動自發做好防疫工作、有所警覺是不可或缺的關鍵因素。這次面對Omicron肆虐全球的新一波威脅，台灣沒有再承擔一次全台疫情大爆發的本錢，對民眾來說，最重要的是如何繼續做好日常防疫工作，反之對政府而言，如何事前呼籲民眾提高警覺，做好日常防疫工作、擬定防疫政策，恐怕也比事後出來說一句「該收心了」更為重要。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年1月7日至2022年1月6日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『本土疫情討論聲量』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。