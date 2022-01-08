用專業卡位大企業！

2020年新冠肺炎在全球肆虐，各產業受到衝擊，全球企業以遇缺不補、無薪假來解決人力配置的問題，讓就業市場面臨危機，為讓莘莘學子在職場中能以多元專業面臨各種大環境的變化，許多大學推出「跨領域課程」，希望將學生打造「π型人」橫向發展專業能力！

今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》排名擁有10間以上院所、或是40個系所的大學，看他們如何發揮學校資源，讓學生一畢業就成為企業搶著要的跨界人才！

NO.1 台灣大學

全台唯一學生人數超過三萬的大學「台灣大學」目前有11個學院、54個學系、103個研究所，為培養學生跨領域能力，台大在110年推動領域專長課程，提供200至250個領域專長課程，還將輔導企業選才時多看領域專長證書。

台大推出「創新領域學士學位學程」在2021年7月通過教育部審核，學生可以「自組必修學分」突破科系、學校限制跨領域學習，預計在今年9月上路。

NO.2 清華大學

與新竹工業區、國家實驗室相鄰的清華大學，擁有豐沛的研究能量，可說是實施跨領域學程的領頭羊，清大獨創「雙專長」學位，讓學生在128個畢業學分數內，同時獲取兩個不同科系的學位。

目前清大擁有11個學院，其中包含台北政經學院TSE及清華學院、26個學系，在2021年底啟用半導體研究中心，包括元件、製程、材料、設計4部，期待培養出具備半導體通識與跨領域對話能力的人才。

NO.3 政治大學

以人文社會科學為主軸的政治大學，擁有11個學院、34個學系，並「創新創業學院」與「人文創新數位學院」兩個跨領域學院，培養創意、創新、創業三創人才。

更在2021年成為亞洲16所頂尖大學組成的「全球未來產學人才培育策略聯盟」，分享教育資源，規劃華語、臺灣現代與傳統藝術等具台灣特色的課程，與業界講師合作，培育未來產學人才。

NO.4 成功大學

擁有「北台大、南成大」美譽之成功大學，﻿是全台首創「研究總中心」的大學，成為國內第一個整合校內資源成立自給自足研究中心，目前擁有9個院所、41個系所。

成大更首開國內大專院校先例，自2020年推出「創新18週（15+3）課程」，除了固定的專業課程外，另外有3週線上學習或參加工作坊的彈性跨領域課程，課程不分系，希望加深學生跨系所合作，培育未來的人才。

NO.5 中國文化大學

歷史悠久的文化大學，擁有13院、61系組及2個學位學程，學校資源與學生人數眾多，是以北部私立大學為主力的「優久聯盟」成員之一，包含師資、圖書、選課等資源都可共享，讓學生資源最大化。

文化大學也推出跨領域學習網，除了通識課程四大領域外，四年前新增「跨域專長」，舉凡文學院的故事寫作、外語學院職場英語溝通、理學院資料分析、法學院法律生活等課程，都可以跨域修課，希望透過多元、彈性及跨領域學習這3支「穿疫箭」，讓學生擁有多樣專業，迎接後疫情時代。

NO.6 陽明交通大學

﻿在2021年陽明大學與交通大學合併而成的陽明交通大學，目前共設有19個學院、附設機構有74個校/院級研究中心，為協助學生拓展第二專長，以美國卡內基美隆大學所建立的BxA跨學院學位、國麻省理工學院(MIT)進行課程模組化，提出「跨域學程」，以畢業學分不增加前提下，提供學生更大的彈性學習空間。

NO.7 台灣師範大學

台師大在2019年與台大、台科大組成「國立台灣大學系統」，3校近6萬名師生可以共享圖書資源、就業輔導、商家折扣、交通車，台師大擁有10學院、54系，讓學生可以透過跨領域學程增進系所資源整合，至今已開設35個學分學程提供全校學生修習。

NO.8 銘傳大學

面對產業數位轉型，銘傳大學整合金融科技、資訊、管理、社科、語文等跨院系等10院所、47系資源，打造全台首個跨領域「AI系統性課程與職涯」，加上銘傳有多校區移地教學模式，推動AI無人機、機器人學校，讓學生在大學四年除擁有本科系專長外，可依照AI系統性課程路徑，以選修、輔系等方式，在大學4年間成為AI人才。

NO.9 輔仁大學

擁有橫跨文學、理工、法律、傳播等領域的多元科系的輔仁大學，擁有13個學院及附設神學院、48個學系，加上有醫學院、附設醫院，可跨領域選修各課程。

輔大在2021年啟用第13個學院「創新跨領域虛擬學院」，搭配E-School實體學習空間，有天秤意象教室、財經教室、數位資訊空間，透過AI發展實現跨領域的更多可能。

NO.10 淡江大學

因應AI時代來臨，淡江大學掌握契機於2020年設立「AI創智學院」，與台灣微軟結盟展開「創新與創業」等五大AI學程取得職涯發展優勢，讓可以自主安排學習時間，加強跨領域實力。

淡江大學擁有淡水、台北、蘭陽、網路等4個校園，共9院所，每年培育6000名具AI雲端素養的跨領域人才，針對不同學院系所師生的專長組成產學合作團隊，推動AI技術落地。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2021年01月05日至2022年01月04日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『有10個院以上所或40系以上的大學』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」