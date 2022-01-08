尼克前鋒蘭道爾在7日出戰塞爾提克末節，竟對自家紐約主場球迷比出倒豎大拇指的手勢，賽後他強調這個手勢是要主場球迷閉嘴，儘管他在社群媒體公開跟球迷道歉，卻引發包含帕金斯、巴克利與肯尼史密斯等名嘴圍剿，強調蘭道爾太幼稚了。

「現在球員都太敏感了，你知道你簽約目的，你知道尼克球迷會做什麼，你知道大家期望什麼，在蘭道爾簽下破億美元續約之前，他就知道會面對多少敵人，」帕金斯說，「他上季帶領尼克闖進季後賽，結果現在僅排東區第10，球迷會說甚麼？」

巴克利也強調，為何球員會認為自己打不好之際，會有人替他們歡呼，「當你打不好的時候就該被噓，當你贏球才該接受歡呼，作為一名球員，你應該知道這就是遊戲規則，如果你打得很爛，球迷就有權利噓你，這就是你和球迷互動方式。」

肯尼史密斯當然也毫不客氣批評蘭道爾，「作為球迷，通常只會做兩件事，歡呼或是噓聲，蘭道爾是很棒球員，也是一名全明星球員，他不需要跟19000名球迷進行這樣的互動，但當尼克輸球的時候，每個人都知道這個城市的球迷會噓自家球隊。」