今（8日）清晨5點12分發生芮氏規模4.5有感地震，震央位在台中東勢，不少民眾瞬間被搖醒，台中市長盧秀燕、台中市政府警察局局長室隨即於臉書粉專發文關心，不少網友留言表示，「先聽到聲音，然後就大力搖晃，瞬間想起921」、「我還以為921重現」。

今天清晨5點12分發生規模4.5有感地震，震央在台中市東勢區，深32.9公里。各地最大震度為苗栗4級；台中、彰化、南投3級；宜蘭、雲林、花蓮、嘉義2級；新竹、桃園、台東1級。

地震發生後，台中市長盧秀燕、台中市政府警察局局長室臉書粉專「TCPB 局長室」隨即發文關心，並於第一時間指示各區里、局處、警消系統掌握相關災情，所幸並無意外發生。

不少網友留言表示，「嚇到整個人從床上跳起來」、「台中像突然被撞到一樣」、「此地震滿有感到房子發出聲音及床舖搖動」、「我還以為921重現」。其他地區也有感，「苗栗也被嚇醒」、「南投非常有感覺我被震醒，超級晃」。

也有不少網友在地震發生前聽見地鳴聲，「台中超大，還聽得到轟轟轟的聲音」、「地震前醒來，先聽見像馬達運轉的聲音，然後就發生地震」、「先聽到聲音，然後就大力搖晃，瞬間想起921」。