高雄市仁武區今（8日）凌晨傳出槍響。一名周姓男子將車借給許姓男子使用，未料許男因為缺年，竟將車拿去典當，周男得知後暴怒，凌晨前往仁武區許男住處談判，許男以為仇家找上門，當場拿槍朝周男射擊，周男後檔風玻璃遭擊中碎裂，幸無人傷亡，警方獲報正追緝偵辦

警方表示，仁武分局澄觀派出所於111年1月8日凌晨3時接獲民眾報案稱於仁武區八德東路發生車輛疑似遭槍擊受損，經鑑識小組到場採證，未發現彈殼。

警方調查，事件起因為周姓男子多年前將自小客借給許姓男子後遭典當導致金錢糾紛，今(8)日周男至仁武區許男住家要找他，因許姓民眾平時交友複雜，誤以為仇家找上門，當場疑持不明槍械做射擊，造成周姓民眾車輛有毀損情況，現場經搜索皆未發現有彈殼殘留，後續由鑑識研判，目前已鎖定特定對象積極偵辦中。

仁武分局呼籲，暴力不能解決事情，凡事都應理性，遵守法律的底線，警方對於暴力等犯罪滋擾行為都將積極收集證據，依法嚴辦到底，不容有重大違法脫序行為發生，以有效確保轄區治安平穩，防止危害衝突擴大。