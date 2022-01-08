據《朝鮮日報》報導，北韓領導人金正恩日前在主持勞動黨第8屆中央委員會第4次全體會議時，遭媒體拍到後腦勺上出現疑似貼過手術後的醫用膠帶痕跡。由於這次公開亮相明顯可見金正恩臉型削瘦、衣服也更為寬鬆，整個人更像是老了10幾歲，加上膠帶痕跡疑雲，再度引爆金正恩健康疑雲。

根據北韓電視台5日的影片，金正恩在坐下並轉頭時，後腦勺明顯有疑似膠帶撕下的白色痕跡。《朝鮮日報》引述醫療專家說法，認為這是將頭髮剃掉後皮膚露出，為保護皮膚貼上OK繃。但這意味著金可能進行摘除腫瘤或脂肪瘤的手術。

事實上，早在2021年7月，金正恩在公開亮相時就被人眼尖發現，後腦勺貼著膠布，當時就有人猜測是否健康出現問題；不過，南韓國家情報院解釋是，「膠布幾天後就拿掉了，沒看到任何疤痕」。

不過，報導採訪中醫認為，當時使用的很可能是頭痛用貼布。畢竟，金正恩本人高度肥胖，很可能需要服用安眠藥來緩和失眠與精神壓力。一旦長期服用有相當高的機率出現頭痛或幻覺的症狀，此時就會貼舒緩頭痛的貼布。

無獨有偶，之前金正恩也遭被人發現，整個人過度削瘦而宛若老了10幾歲。《每日北韓》指出，金正恩在出席父親金日成逝世10周年紀念儀式時，明顯消瘦許多，氣色、活力都不若過往，而整體顯老。