桃機群聚不斷擴大至今已有13人確診，還有一名排班計程車司機等待複驗結果，且其中有4人已確定感染Omicron，讓不少民眾擔憂今年還能過好年嗎？對此，胸腔暨重症科醫師黃軒表示，感染Omicron的重症與死亡率都比Delta低，但傳播率極高，若突然爆出大量確診，很可能癱瘓醫療量能，所以大家不要以為輕微就會沒事。不過防疫與生活要兼顧，想返家過好年，最好在年前就打完疫苗，且不管去哪都要落實戴口罩。

黃軒今在臉書發文表示「輕微，結局不一定會輕微！」Omicron快速翻倍的傳播率，本身就是個危險因子，當Omicorn極速在短時間內翻倍傳播，即使住院率（41%），重症（18%），死亡率（3%）這些數據比Delta（住院69%、重症30% 與死亡29%）都要低很多，也可能造成一場大災難。

黃軒透露，由於確診個案大量增加，可能會導致醫護人力匱乏，嚴重消耗醫療資源，導致醫療量能崩潰。而美國部分地區現正上演這樣的狀況，像是華盛頓特區與紐澤西的住院暨加護病房佔床都大幅度增加。

黃軒指出，輕微的事情如果不處理好、不阻隔好、不好好滅災也會出事的，畢竟星星之火可燎原，「輕微，不代表不會有人住院；輕微，不代表不會有人重症；輕微，不代表不會有人死亡！」大家要繼續努力防疫下去。

Omicron入侵台灣本土，桃機群聚案的感染源仍不明，加上農曆春節快到了，讓不少民眾擔憂今年還能過個好年嗎？對此，黃軒認為今年過年最有價值的紅包就是「打疫苗」，建議大家在年前就去打疫苗，降低染疫後的重症與死亡風險。此外，提醒民眾無論去哪裡都要好好戴口罩，避免返家後將病毒傳染給家人。