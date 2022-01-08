警方發現王女臉紅紅，她當場坦承和友人在KTV喝了2瓶啤酒。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

警方在現場對王女施以酒測，結果超過標準值。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

警方將王女上銬準備帶回查辦時，王女還嬌喊「沒有這麼嚴重，好不好」，警方當下告誡王女「酒駕就是這麼嚴重」。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

高雄市1名長髮的46歲王姓女子，昨（7）日凌晨騎車未戴口罩，巡邏警網發現趨前勸阻，發現王女臉紅全身散發酒氣，王女坦承喝了一點酒，因招不到車只好騎車，警方對她施以酒測，結果一測超標，王女被警方上手銬時，還嬌喊「沒那麼嚴重，好不好」，警方霸氣回「酒駕就是這麼嚴重」，訊後依公共危險罪將王女送辦。

新興分局中山路派出所警網7日凌晨1時45分許，巡經新興區自立二路時，發現身穿短裙、長髮、身材姣好的46歲王姓女子騎車未戴口罩，警方好意趨前勸誡王女要配合防疫政策戴好口罩，在談話過程中，發覺王女臉色潮紅且散發濃厚酒味，詢問王女「是否有喝酒？」王女坦承剛才和友人在苓雅區1間KTV歡唱時喝了2瓶啤酒。

警方對王女施以酒精測試，結果酒測值已超過0.25毫克的標準值，警方要對王女上銬時，王女試圖打電話向友人求救，警方要求先掛電話，王女卻反問警方：「沒有這麼嚴重，好不好」，警方當下告誡王女「酒駕就是這麼嚴重」，隨即將王女帶回查辦，訊後依公共危險罪嫌送辦。

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