作家苦苓今年元旦曬出去年日記，自曝得到肝臟腫瘤，還有超過400萬個B肝病毒，讓他一度以為人生走到盡頭，幸好吳淡如澄清苦苓罹患的是水瘤，並非肝癌。而近日，苦苓上節目分享去年生了大病的心情，透露自己第一時間就把太太黃楚軒找來並交上千萬保單，但黃楚軒反應出乎他意料，苦苓說太太當下沒安慰他，也沒生氣，又因為黃楚軒平時有去學拍打，就開始拿竹棍打苦苓200下，幫他提振精神和循環，讓苦苓大讚：「她很聰明」。

苦苓近日上《震震有詞》分享去年生病的心情，他說元旦發了文後，自己就暫時離開網路去吃藥休養，沒想到引來媒體和網友擔心詢問，他笑說自己3天沒接電話，導致現在手上大概有100多種網友提供治療肝癌的方法，所有秘方、機器、藥物、心靈療法都有，「所以我真的很感謝就是說，還是有這麼多人是在乎我的」。

苦苓透露知道生病後太太的反應。（圖／翻攝自高點電視 Youtube）

苦苓話鋒一轉，直言去年知道肝臟生病、加上耳鳴、嘴巴有鹹味等無法醫治的病，真的讓他萬念俱灰，便把太太叫來，將算算價值大約有千萬的保單交給對方，又加上目前兩人住的房子是登記在黃楚軒名下，提醒妻子若真有萬一，她應該還能安然生活，但黃楚軒沒安慰、沒鼓勵、也沒責怪苦苓，「只有打我」，苦苓說，因為太太明白旁人此時對病人的加油鼓勵都是沒用的，所以黃楚軒很聰明，「打我是因為我會很沒精神，會忽然很疲倦」，才使出先前學出的拍打招數，幫苦苓提振身心靈士氣。

苦苓也強調，有人可能會質疑他為何要出版這麼隱私的日記，但他的出發點是為了鼓勵可能跟他一樣遇到絕境的人，而他現在B肝已經好了，腫瘤也拿掉了，憂鬱症也獲得控制，人生像是重獲新生。最後謝震武問苦苓是否要在節目上感謝黃楚軒？他回應老婆平時是最討厭曬恩愛的人，所以他要謹遵黃楚軒的教誨，笑說：「我們真的沒有那麼好，但是我真的覺得妳對我非常好，所以我一定要繼續的、好好的（活著）」，一席話可見夫妻真實好感情。