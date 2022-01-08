桃園機場群聚事件持續擴大，新北市長侯友宜8日舉行防疫記者會指出，目前該名司機Ct值33，匡列4名家人都是陰性，中央還在複驗，不過新北已持續擴大匡列採檢掌握。

侯友宜說，後續持續了解有無其他接觸者，最後判定結果尊重中央。