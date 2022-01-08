新北防疫計程車司機染疫 家人採檢結果出爐 Ct值曝光 09:572022/01/08 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北防疫計程車司機染疫 侯友宜：家人採檢都陰性。（葉德正攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園機場群聚事件持續擴大，新北市長侯友宜8日舉行防疫記者會指出，目前該名司機Ct值33，匡列4名家人都是陰性，中央還在複驗，不過新北已持續擴大匡列採檢掌握。 侯友宜說，後續持續了解有無其他接觸者，最後判定結果尊重中央。 新北符合接種第三劑疫苗有128萬人 侯友宜：趕快去打 疫情拉警報！催打第三劑 新北防疫旅館44人符合資格 #新冠肺炎 #台灣 #侯友宜 #採檢 #新北 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 防疫計程車司機定序不同 桃機群聚案暫列11人 14:212022/01/07 生活 桃機群聚案新北清潔工昨確診 匡列5人採檢結果皆陰性 12:092022/01/07 生活 案17371女保全疑幫長者推行李染疫 04:102022/01/08 焦點要聞 王必勝：機場有必要檢討全面採檢 04:102022/01/08 焦點要聞 籲1類人盡快採檢 鄭文燦：社區不安全 10:202022/01/08 生活 新北加開中大型接種站 侯友宜憂心：中央別讓疫苗不夠打 10:272022/01/08 生活 陳時中證實！桃機群聚再＋1 女保全確診 小黃司機待複驗 21:182022/01/07 生活 桃機確診女保全 鄭文燦曝她一舉動 疑成染疫關鍵 14:232022/01/07 生活 金嗓歌友會3人確診都打過疫苗 鄭文燦：同住家人通知採檢 08:572022/01/07 生活 桃園疫情拉警報 疫苗接種人數翻倍 04:102022/01/08 地方新聞 「青年．女力．夯創意 翻轉防災護新北」特展開跑 16:372022/01/07 寶島 生活熱門新聞 只有今天！北市第三劑開放預約 常見5QA一次看 - 生活 北市明開放第三劑疫苗預約平台 提供：莫德納、BNT - 生活 新北符合接種第三劑疫苗有128萬人 侯友宜：趕快去打 - 生活 第三劑疫苗組合傷透腦筋 醫「不建議高端」：30歲以下都去打這牌 - 生活 「證嚴法師」名句成許願池 無數名人慘被笑 慈濟不忍了 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。