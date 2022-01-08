南投合歡山、玉山接力降雪，接連三天都降下冰霰與白雪，包含排雲山莊、玉山北峰都積雪達1.5至2公分，整個山頭蓋上厚厚白雪，銀白世界美不勝收。（玉管處提供／吳建輝南投傳真）

而合歡山武嶺也持續降下冰霰夾雪，台14甲水晶宮路段結冰，公路總局埔里工務段表示，昆陽至小風口路段必須加掛雪鏈才能通行，也提醒民眾注意安全。（松雪樓提供／吳建輝南投傳真）

南投警仁愛分局提醒，武嶺是遊客開車就能賞雪的最佳聖地，因此呼籲民眾前往賞雪時，務必注意即時交通訊息，行前注意氣象預報及道路交通資訊。（松雪樓提供／吳建輝南投傳真）

南投合歡山、玉山接力降雪，接連三天都降下冰霰與白雪，包含排雲山莊、玉山北峰都積雪達1.5至2公分，整個山頭蓋上厚厚白雪，銀白世界美不勝收，而合歡山武嶺也持續降下冰霰夾雪，台14甲水晶宮路段結冰，公路總局埔里工務段表示，昆陽至小風口路段必須加掛雪鏈才能通行，也提醒民眾注意安全。

受到東北季風影響，溫溼度配合，昨天晚上排雲山莊就開始下雪，一連下了2個多小時，積雪厚度達1.5公分，溫度再1.5度以下，陰天濃霧，玉管處提醒，呼籲山友要做好保暖，要登頂最好準備完整的雪地裝備，並注意路況以確保登山安全。

而合歡山今天凌晨也降下冰霰，從武嶺牌樓、松雪樓等地也都覆蓋一層薄薄冰層，因此導致路面相當濕滑、深夜就有許多追雪族在翠峰、大禹嶺管制站等候，台14甲線翠峰至大禹嶺路段因為昨晚管制，直到7點才放行，但因部分路段仍有積雪路況不佳，因此僅開放加掛雪鏈車輛通行。

南投警仁愛分局提醒，武嶺是遊客開車就能賞雪的最佳聖地，因此呼籲民眾前往賞雪時，務必注意即時交通訊息，行前注意氣象預報及道路交通資訊，並遵守警方交通管制，警方也會加強取締並製單，來確保合歡山區路段順暢，保護用路人安全。