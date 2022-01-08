西屯區福壽宮現場服務人員提供小黃卡接受抽查。（台中市政府提供）

國內近期出現本土群聚事件疫情嚴峻，因應新春期間民眾常走訪廟宇參香祈福，為維護市民健康，台中市政府超前部署宣布自10日起，落實中市宗教場所執事人員、現場服務人員需接種COVID-19疫苗2劑且滿14天；未完整接種2劑疫苗者，每周需提供自費快篩證明。

民政局長吳世瑋說，台灣近日本土疫情升溫顯示疫情不容輕忽大意，為積極防範社區傳播風險，配合市府春節防疫專案，全面落實因工作或服務性質具有「接觸不特定人士或無法保持社交距離」部分場所(域)人員COVID-19疫苗接種情形查驗。

吳世瑋指出，各宗教團體需指定1名管理員製作疫苗接種名冊，對於未完整接種2劑疫苗者，則每周列管快篩紀錄，民政局及各區公所也會隨時派員前往輔導及查驗，保障宗教場域工作人員的健康及確保社區安全，強化防疫讓大家安心過年。

吳世瑋表示，台中市目前已完成第1劑接種超過236萬人，全人口涵蓋率84.02％，2劑都接種的人也超過202萬人，比例是72.03％；為加速前2劑疫苗完成度，市府提出優惠催打措施，施打疫苗第1劑或第2劑就能領200元禮券，加強整體城市保護力。

吳世瑋強調，農曆春節期間若前往宗教場所參拜、祈福的民眾，務必正確佩戴口罩、落實酒精手部消毒、實聯制及保持社交距離，同時做好勤洗手等個人衛生防護，另特定區域或特殊事項，如有實施較嚴格的防疫措施，也請配合相關規定，落實各項防疫措施。