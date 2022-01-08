35歲鄧先生向來身體健康，長得高大魁偉，擁有一份安定的工作，四年前發現得了糖尿病，但都一直在藥物控制治療中，身體也沒有甚麼疾病，三年前身體胸部、腋下、手臂，手肘、跨下、下肢大小腿忽然莫名其妙的長出紅色丘疹，奇癢無比，漸漸的擴展變成整片紅斑，最後擴及手掌、腳掌，因為搔抓造成發炎，形成整片紅腫熱痛，流湯流水，經西醫治療效果不佳，後經朋友介紹前來中醫求診。

經過多方診斷後，確認鄧先生罹患的是膿皰型乾癬掌拓型，由濕熱浸淫所導致，是非常難治的皮膚疾病。不過透過清熱解毒利濕的中藥及外敷中草藥膏持續雙管齊下的醫療處置，即使棘手的皮膚病，一年後也能完全痊癒。

膿皰型乾癬掌拓型，由濕熱浸淫所導致，是非常難治的皮膚疾病。(圖/洪宏志中醫師提供 圖片已經過模糊化處理)

掌拓膿皰型乾癬是一種發生在手掌、 足趾部位的無菌小膿皰，反復發作，病情常比較嚴重。多併發有指(趾)甲的異常改變，如甲分離，頂針樣甲或趾甲焠裂或缺損，有的甲板增厚混濁，很像甲癬的表現。手掌、腳掌皮膚表皮肥厚，甚至龜裂流血疼痛，影響走路行動，尤其在冬天季節更為難受。

中醫治療以清熱利濕，消炎解毒，活血化瘀，改變體質為主要治療法則，清熱以黃連、黃芩、黃柏、金銀花、白茅根，利濕以土茯苓、澤瀉‧活血化瘀以丹參、桃仁、紅花、三祾等，經長期耐心的治療，終獲痊癒。

※本文作者為立全中醫診所洪宏志中醫師。