因原料疲弱，國內可塑劑和化工溶劑同步大跌；其中可塑劑DOP大跌逾10%，受累原料辛醇跌勢影響，2-EH辛醇現貨報價去年12月底則跌破每噸1500美元，創11個月來新低，較上月月平均值大跌10%，連帶打壓亞洲DOP現貨報價跌至每噸1445美元，

另外，因汽車和建築行業前景不明，遠東區聚氯乙烯PVC現貨報價也跌至每噸1330美元四個月低點，導致國內報價也連二個月調降，累計每公斤跌5.5元，在整體下游產業低迷不振影響，令可塑劑報價承壓續跌。

化工溶劑MIBK報價急跌，元月份報價平均每公斤跌5元左右，因低價進口貨打壓，據悉，大陸市場行情急挫影響，目前華東市場流通價報每噸13000人民幣，近一個月累跌12%，主因為去年10月初大陸市場供給缺口擴大，推助現貨報價高漲，華東市場流通價漲至23750人民幣半年高價，而實際需求有限，致市場呈現供過於求現象，故現貨價格大幅回跌。

本周價格波動較大品項: (20220103~20220107)

1.1/6辛醇華北市場流通價，報每噸10700人民幣，近一個月跌2.7%，並盤旋半年低點。

2.1/6辛醇東南亞現貨，每噸1675美元，連2周跌累計逾4%，並創10個來新低。

3.1/6夫酸二辛酯DOP華南送到價，報每噸10550人民幣，近一個月跌1.4%。

4.1/6夫酸二辛酯DOP遠東區現貨，每噸1445美元，近一個月累跌近11%。

5.1/6甲基異丁酮MIBK華東市場流通價，報每噸13000人民幣，月跌12%，創近半年新低。

6.2022/1M夫酸二辛酯DOP散裝中盤價，月跌逾10%，創9個月來新低。

7.2022/1M甲基異丁酮MIBK散裝中盤價，月跌近5%，創3個月來新低。(商品行情網)