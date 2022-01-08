反應成本，國內沙拉油行情調漲；據了解，芝加哥近月大豆期價漲勢不歇，主要是因為南美天氣問題持續延燒，加上中國大量採購推動，以及國際海運費飆漲，進一步墊高原料成本，綜觀近一個月芝加哥黃豆期價漲逾12%，國際大豆食用油18公升每桶報890元，白絞油每台斤報29元，反觀國內報價18公升出廠價每桶報790元，白絞油每台斤25.5元，國際價格明顯高出許多。

油脂廠表示，年關近需求強，近期配合政府凍漲政策，短期內已自行吸收成本，但觀察國際行情仍居高不下，且有持續上揚跡象，加上各國港口嚴重塞港，令海運費高漲數十倍，除了墊高成本外，進一步影響國內進口船組延遲，致大豆取得亦不順暢，在供不應求及高成本壓力下，不得不調漲售價。

芝加哥期貨交易所（CBOT）截至周三豆油期貨上漲0.76美分到1.18美分不等，成交最活躍的3月期約在58.20美分到59.68美分。分析師指出，買豆油賣豆粕的套利交易活躍，另外，國際原油期貨堅挺上揚，對豆油價格提供利多支撐。

本周影響價格波動品項有: (20220103~20220107)

1/04 芝加哥大豆近月期貨報1378.75美分，近一個月漲逾12%。

1/04 芝加哥豆油近月期貨，報58.14美分，近半月漲近12%。

1/05 省產沙拉油18公升，中盤價報800~810元，較上月漲10元。

1/05 白絞油出廠價每台斤報25.5元。(商品行情網)