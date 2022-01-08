氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，最新歐洲模式模擬顯示，今日白天起至明日受東北季風影響，東半部、大台北東側偶有局部短暫雨的機率，北部多雲、中南部多雲時晴；北台涼冷，中南部白天舒適、早晚涼冷；10日東北季風減弱，氣溫略升，西晴東偶雨。

吳德榮表示，最新歐洲模式模擬顯示，11日強冷空氣南下，北台氣溫遽降、愈晚愈濕冷，其他地區氣溫亦逐漸下降；北、東轉有局部雨，中南部雲量略增；12日清晨氣溫已降至最低，台北市氣象局約可降至12度上下，北台平地最低氣溫則可降至9、10度；12日至14日強冷空氣略減弱，北台冷，中南部早晚冷；西晴東偶雨；西半部因「輻射冷卻」加成，早晚氣溫很低，新竹以南至嘉義清晨仍有9、10度的平地最低氣溫，應特別注意保暖及防寒。

吳德榮提及，至於高山降雪的條件，11日大約2000公尺的太平山將逐漸降至零度，伴隨水氣，有降雪機率，12日白天後氣溫漸升，條件轉差；3000公尺以上高山，氣溫大都可降至零度以下，水氣條件則合歡山、雪山優於玉山，但期間還有乾濕的變化，得繼續觀察。