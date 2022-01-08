台中第二選區立委補選、台北市第五選區無黨籍立委林昶佐罷免案，明天同步進行投票，也是繼去年底四大公投案後，藍綠再一次交手，雖此次不像上次公投案一樣、被藍綠雙方都稱為政黨對決，但牽引的後續政治效應大，兩黨仍未掉以輕心。而今晚的選前之夜，國民黨立委補選候選人顏寬恒、民進黨立委補選候選人林靜儀各有規劃，罷昶案正反方也都會舉辦選前造勢，要把握最後時間爭取支持。

台中第二選區立委補選戰況不明，國民黨主席朱立倫連日來為國民黨候選人顏寬恒電話催票，懇託在地領袖「每一票都重要、選戰到了最後關鍵、一步一腳印一起打拚」。而顏寬恒將於今晚6點在沙鹿保安宮三山國王廟旁舉辦晚會，現場有皇娣樂團、原舞曲文化藝術團、消波塊樂團精彩演出。

相較於顏寬恒的「晚會」風，民進黨候選人林靜儀今晚的選前之夜則是國家隊級的；其地點選在烏日日出停車場，蔡英文總統和賴清德副總統預計都會出席，陣容堅強。但國內疫情開始拉起警報，行政院長蘇貞昌已取消參加這場選情之夜活動，正副總統仍如期到台中為林靜儀催票也引發在野黨批評。對此，總統府昨回應，總統、副總統仍維持台中與台北行程，但會視疫情狀況彈性調整。

民進黨台中市第二選區立委補選候選人林靜儀（右）。（資料照/林欣儀攝）

罷昶案部分，林昶佐將會舉辦「終結惡戰 團結之夜」，而推動罷免林昶佐之一的台北市議員鍾小平則在今上午在青年公園舉辦罷免林昶佐造勢大會。罷昶總部則在今晚七點在西門紅樓舉辦「散昶最終戰」。

無黨籍立委林昶佐罷免案，圖為罷免提案人之一的台北市議員鍾小平（右）。（資料照/趙雙傑攝）