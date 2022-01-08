賴清德喊話顏家「金盆洗手」 顏寬恒：父子選舉都經過檢驗認同

台中第二選區立委補選最後衝刺，副總統賴清德7日晚間為民進黨候選人林靜儀站台時，批國民黨對手顏寬恒家族應該「收腳洗手」，顏寬恒早上對此回應，父親從政過程的每次選舉都是經過鄉親檢驗與認同，「人民才是主人，請記住！」

針對賴清德7日晚間痛批顏家，顏寬恒說，父親與他在從政過程中，每一次的選舉都經過鄉親檢驗，也都是經過鄉親認同才會當選，而在選舉過程中對鄉親的承諾，選後也都一一實現且完成對方服務、達到選民的託付，所以，人民才是主人。他接著面對鏡頭，再度強調「人民才是主人，請記住！」

而對於牙醫出身的民進黨立法院總召柯建銘說，他要拔老虎的牙、拔國民黨的牙，顏寬恒低頭想了一下，僅回應「柯建銘是牙醫喔？」

此外，台北市長柯文哲與民進黨候選人林靜儀近日多次隔空交火，顏寬恒對此認為，選舉還是應該要回歸主軸，讓民眾知道如何才能為地方帶來正確的方向，而非是由執政黨利用空軍的勢力、媒體的優勢與國家機器的強勢，藉以操作對立、操作選舉，呼籲在最後時間全力衝刺，贏得選民認同。