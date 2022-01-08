勞工局為貼近勞工需求，免除勞工朋友在勞工局與勞動部勞工保險局二個單位間奔波，自今年1月起於市府1樓新市政服務中心設置勞工保險諮詢櫃台服務，每周二上午9時30分至11時30分，協助勞工朋友解決常見的新制退休金計算、公司高薪低報影響勞工權益，以及未加勞保職災勞工補助等勞保法令問題，歡迎勞工朋友多加利用。

勞工局長張大春說，實務上勞工朋友常有勞工局與勞保局分不清的問題，勞工局是辦理勞資關係的勞資爭議調解、勞資會議、團體協約、工會、勞動條件的工資、工時、休假、就業服務、職業安全、聘用移工等相關業務；就勞工保險、就業保險、國民年金、新制勞工退休金(6％)，則要請勞保局協助處理。

張大春表示，勞工的問題往往涉及勞工保險與勞動條件的法令，尤其勞工保險屬社會保險，影響勞工包括生育、傷病、失能、死亡和老年給付等相關權益，市府勞工局特商請勞工保險局台中市辦事處，於市府1樓新市政服務中心設置「勞工保險諮詢櫃台」，提供勞工保險、就業保險、勞工新制退休金、積欠工資墊償等業務諮詢及勞工保險各項申請書表與宣導資料索取等服務項目。

勞工局為保障勞工權益，亦於每周一至周五上午9時至12時提供免費電話04-22177268法律諮詢服務，每周一至周五下午2時至5時於市府新市政服務中心，由專業律師提供免費現場法律諮詢服務；如台中市勞工朋友有勞動法令的疑義或遇有勞資爭議需調處者，亦歡迎電洽勞工局，電話04-22289111轉分機35100、35200。