中央放寬第三劑施打時間，新北市長侯友宜8日宣布新北三大接種規劃，除了37家醫院、415家診所、29家衛生所開始預約施打，也將加開三重小巨蛋、永和國父紀念館、鶯歌永福宮、汐止區公所二樓4處中大型接種站預約施打，另14、15、16日於林口三井OUTLET 、14、15日在新莊宏匯廣場開設機動接種站，隨到隨打免預約。侯友宜說，民眾近期施打踴躍，也籲中央重新盤點疫苗量能，別讓疫苗短缺。

侯友宜說，這波新北有128萬人符合施打第三劑資格，呼籲市民快速做好疫苗接種，不管是第一劑、第二劑、第三劑沒打的都趕快來打。

新北市衛生局表示，合約醫療院所37家醫院、415家診所、29家衛生所，即日起周一至周日，依各院所疫苗門診時間預約掛號，接種劑別：1、2、3劑皆可

而中大型接種站規劃時間是1月13、14、15的8：30-11：30、13：30-16：30，地點在三重小巨蛋、永和國父紀念館、鶯歌永福宮、汐止區公所二樓，疫苗種類為莫德納，請上新北疫苗預約系統https：／／vacbooking.ntpc.gov.tw。

而機動疫苗接種站地點為林口三井OUTLET的1月14、15、16 ，新莊宏匯廣場1月14、15日，疫苗種類為莫德納，隨到隨打，不需預約。