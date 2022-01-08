桃機群聚確診爆不停，截至昨日（7）境外移入個案一口氣暴增58例，創下新冠肺炎疫情單日紀錄，引爆全國恐慌。衛福部部長陳時中7日在記者會上表示「我看明天（境外移入）也會創新高」，語畢陳馬上補充「希望不要成真啦！」此話在網路引起熱議，不少人痛批陳態度有失發言身分。

國際疫情持續延燒，全球確診數連續3天破250萬。國際趨勢也反映在台灣的疫情情況，目前境外移入個案屢創新高，7日一口氣暴增58例，破了疫情以來的單日紀錄。尤其年關將近，這個數字已對台灣防疫量能帶來極大挑戰，桃機的群聚事件擴大至社區，對蔡政府造成極大壓力。

陳時中7日在疫情例行記者會最後，突然說道：「我看明天（指境外移入）也會創新高。」語畢陳馬上補充：「希望不要成真啦！」

陳時中這句「我看明天也會創新高」，被網路視為「恐怖預言」，引發熱議。網友紛紛湧入《中時新聞網》等相關連結留言：「一副看好戲的樣子！」「好像事不關己一樣，到底誰是指揮官啊？」、「門戶大開，累死醫護人員」、「原來防疫真的靠氣質」、「明天會更多……意思是已經失守了大家各自保重的概念嗎？」，也有網友四字批他：真不要臉。