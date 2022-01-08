美國之音報導，美國智庫國家亞洲研究局（NBR）當地時間周五（1月6日）發佈一份特別研究報告，就如何應對中國軍事挑戰問題，集結美國6個亞太盟友和夥伴國家的專家意見。報告指出，這些亞太盟友除了擔憂中國武力威脅之外，對中國「灰色地帶」戰術威脅也感到不安，他們希望美國更多參與地區安全事務，幫助地區國家提升應對中國軍事威脅的能力。但是報告也指出，6個盟友對於地區安全的看法和期望與美國有差距，而且各盟友間的看法也不完全相同。

國家亞洲研究局報告匯集的研究來自日本、澳洲、台灣、印度、菲律賓和越南這6個美國在亞洲的盟友和夥伴。研究顯示，在中國武力威脅方面，他們最擔憂的是中國解放軍使用中短程精確打擊導彈，其中澳洲、日本和台灣還認為台海武力衝突是來自中國的主要威脅。

此外，大部分國家還對中國的非動力（non-kinetic）威脅和「灰色地帶」戰術活動表達出高度擔憂。這些威脅包括：在有領土爭議地區內或附近建設軍事和其他基礎設施；在和平時期利用網路和太空資源破壞關鍵設施、攫取敏感訊息，在衝突時期破壞民用和軍事系統；派遣海警船和海上民兵前往有爭議水域；政治和經濟脅迫；開展虛假信息活動等。

但是各國對於中國軍事威脅也有不同的看法。比如在中國武力攻台問題上，除台灣外，只有澳洲和日本將其視為來自中國的首要或第二大威脅，印度、菲律賓和越南則並不這樣認為。

研究顯示，地區國家在面對中國不斷增強的軍事能力之際，都在採取行動以加強自身的防務能力，但各國軍事力量不可能與中國匹敵，需要與美國加深防務合作來增強地區防務能力，包括聯合訓練演習、美國轉移或部署軍事裝備、聯合研發武器裝備等。

不過，美國這6個地區盟友和夥伴也有各自不盡相同的內外安全關切，他們雖然歡迎美國增加地區存在，但是在程度方面觀點不一。澳洲麥考瑞大學（Macquarie University）教授季北慈（Bates Gill）在研究集的導言中說：「美國政策制定者必須瞭解到，地區國家希望美國擴大地區存在以及與夥伴加強合作帶來的是穩定地區事務，而不是激起——或能夠經受住——中國報復，並且與他們自身國內的政治需要相符。」

他指出，美國的印太盟友和夥伴希望拓展和多元化與包括美國在內的其他國家之間的安全合作關係，但是大多數政府還是希望避免來自北京有關遏制中國的指責，這也是華盛頓需要注意的關切。他說：「不過，美國有一個重要的機會，可以借助當前的多邊防務網路來建設新的網路，以增強多邊通訊和聯合作戰能力為長期目標，以此抗衡中國日益增長的地區軍事能力。」

總體上來說，美國6個地區盟友和夥伴的專家呼籲美國增強在印太地區的安全參與。他們認為，接下來美國應當採取緊急步驟緩解北京對台灣的恫嚇和孤立，支持更有力的防禦台灣戰略，制定更為切實的在軍事、經濟和外交上應對台海危機的計畫。

他們還認為，美國需要有政府間協調一致的跨部門努力，來揭露、阻止和應對中國的「灰色地帶」活動，並與地區盟友和夥伴加深合作磋商，縮小各國在這些挑戰上的認知差距。

此外，他們認為美國應當在核導彈技術、網路作戰、反太空和自主系統等關鍵領域的發展加快地區性措施，探索合作選項，並且加倍改善美國、盟友和夥伴的地區防衛、威懾和作戰能力，以應對中國軍事能力的快速發展。

他們認為，美國需要在雙邊曾經進行積極有效地參與，回應各地區國家不同的安全觀念和訴求，並且鼓勵在印太地區建立一系列多邊防務夥伴關係。

在一些具體的建議中，有些專家希望美國能夠打破過去的禁忌，比如向台灣提供F-35B這類短距起降戰鬥機，也有的告誡美國不應對盟友聯合回應中國有過高期待。