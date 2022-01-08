《商情》觀望態勢濃 本周金屬鋰價持平 10:172022/01/08 時報資訊 呂方維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 價高需求轉弱，本周金屬鋰價持平，據了解，因上周受主要原料氯化鋰大漲帶動金屬鋰價漲逾20%，目前現貨價格維持在高昂，令下游廠家多持觀望態勢，而新訂單成交量較為弱勢，採購積極性不高，價格維持平盤態勢。 據CIP商品行情網資料顯示，中國金屬鋰99%工業級，本周市場流通價每公噸集中在146-150萬元之間，與上周報價比持平。(編輯:呂方維) 電金輪漲態勢 台股匯皆強勢 跨年連假 百貨業優惠加碼衝業績 #金屬 #態勢 #鋰價 #觀望 #持平 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 「中老鐵路」開通滿月 呈現客貨運輸兩旺態勢 10:452022/01/03 兩岸 料況好轉 信音Q1營運不淡 04:102021/12/28 證券．權證 學研資源挹注 高雄帷幕業優勢再起 04:102021/12/29 投資理財 外資 期現貨同步作多 04:102022/01/05 證券．權證 勞檢處呼籲製造業金屬加工研磨作業應預防粉塵爆炸 21:192021/12/29 財經 景氣復甦指標 中國PMI連兩月回升 04:102022/01/01 產業財經 美國霸權衰頹的預判 04:102022/01/06 時論廣場 豐興 本周鋼價全面持平 04:102021/12/28 證券．權證 時論廣場》美國霸權衰頹的預判（周陽山） 19:232022/01/05 時論廣場 金融業估 台幣27元是常態 04:102022/01/03 財經要聞 資金行情強勁 台股開高收紅 17:422022/01/04 財經 財經熱門新聞 跟張忠謀對談 馬雲竟脫口1句嘲諷 謝金河曝結局超意外 - 財經 新增運能帶旺業績 長榮Q1單月500億起跳 - 財經要聞 - 工商時報 YouTube創辦人返台3年 道出殘酷現實：這群人逃出台灣 - 財經 巴菲特2字警告散戶 驚洩股市大殺戮來了 - 財經 Omicron兇猛！新防疫神單來了 隔離賠10萬、確診加5萬 - 財經 - 中央社 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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