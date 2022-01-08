價高需求轉弱，本周金屬鋰價持平，據了解，因上周受主要原料氯化鋰大漲帶動金屬鋰價漲逾20%，目前現貨價格維持在高昂，令下游廠家多持觀望態勢，而新訂單成交量較為弱勢，採購積極性不高，價格維持平盤態勢。

據CIP商品行情網資料顯示，中國金屬鋰99%工業級，本周市場流通價每公噸集中在146-150萬元之間，與上周報價比持平。(編輯:呂方維)