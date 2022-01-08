本土劇演員陳霆在8點檔以飾演反派角色為主，精湛演技累積一票粉絲，不過卻讓許多入戲太深的粉絲恨得牙癢癢，他曬出IG收到網友私訊，只見對方嗆明：「放心你家孩子會成為下一個白曉燕」，讓他急得向對方喊話：「恐嚇他人，這是犯罪的行為」。

陳霆曬出IG收到的私訊截圖，只見一名網友嗆聲：「放心你家孩子會成為下一個白曉燕」、「無恥的人」、「你最好小心你全家人的安全」，威脅性內容讓他驚恐不已，急忙回覆對方：「戲劇是表演，純屬娛樂，不要太入戲，而且妳這個留言已經構成恐嚇，會吃官司的，警察一定能查出妳是誰？千萬不要再這麼做」，也推測網友有此偏激反應，應該是在劇中角色讓對方恨之入骨導致。

陳霆曬出遭網友恐嚇截圖 。（陳霆 Pharmacy 2臉書）

陳霆不忘提醒所有戲迷，當戲劇播畢時，不要將劇情帶回現實生活，而做出不理性的言論和行為，更強調恐嚇他人是犯罪的行為，雖然念在對方可能只是喪失理智發洩情緒，但為了保護家人，他將會前往警局報案，把躲在鍵盤背後恐嚇他人的惡魔揪出。

對此，圈內好友及網友紛紛留言：「一定要報警絕不能姑息養奸」、「戲劇角色跟現實演員是不一樣的，支持霆哥提告，不要姑息」、「這表示霆哥演的很好，但看到還是覺得好可怕」、「您演得太好了。但遇到分不清現實與戲劇的人，建議您先備案」。