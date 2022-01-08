市府建設局去年底啟動市政路改善工程，提供民眾春節期間有更安全又舒適的道路行走。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

市政府建設局採去「分區分段」，進行夜間施工，將交通影響降至最低。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

台中市市政路貫穿七期市政中心，區內辦公大樓與百貨公司林立，又設有台74線匝道為台中重要東西向道路。市府建設局8日指出，因平日、假日車流量大，長年使用造成路面損壞不平，建設局為提升道路品質，以「分年、分期」方式辦理市政路燙平，採「分區、分段」進行夜間施工，為將交通影響降至最低。

建設局長陳大田說，市長盧秀燕為守護市民用路安全，大力推動「燙平專案」，市府建設局去年底啟動市政路改善工程，已完成二側建案預埋管路、孔蓋下地、管線汰換、路基改善等作業。

陳大田表示，為配合後續市政路延伸(環中路至工業區一路)開闢工程，全面檢視路段安全，增設西行方向快慢車道分隔島，並於施工期間傾聽民意，增設庇護島及無障礙斜坡道，提升人本友善環境。目前待市政路（河南路至環中路）燙平後，全線即完成改善工程，提供市民安全便捷又舒適的道路。

陳大田指出，為延長路面使用年限，相較於市區內其他道路，特別針對這次路面燙平作業採用25mm顆粒（較大粒徑）舖築，加大顆粒徑雖增加施工困難度，但可提升路面承載力及使用耐久性。

建設局強調，另於施工的工法部分，針對工程範圍內的市政路雙側快車道採「雙鋪裝熱接」方式執行，改善相較傳統「冷接合」方式易產生縱向裂縫缺點，能增加路面平整度及耐用性，讓用路人行車更安全，提供民眾春節期間有更安全又舒適的道路行走。