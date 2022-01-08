蔡英文輔選為重？侯友宜：應先把防疫放在第一位 10:372022/01/08 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜。（資料照／葉德正攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 Omicron疫情有擴大趨勢，但蔡英文總統卻仍在努力輔選，新北市長侯友宜8日被問到此事時表示，現階段人民最關心的是政府能否守住疫情，其他的事不是那麼樣重要，先把防疫放在第一位。 中二選區補選與萬華中正罷免案將在9日登場，民進黨府院黨全力站台，不過侯友宜認為，政府現在最重要一件事就是守住Omicron，把防線守住，不要讓經濟生活造成更大傷害，是現階段應有的作為。 Omicron侵台過年回家安全嗎？醫：先做好2件事 Omicron侵台大家還不收心？本土疫情討論聲量「不如過往」 #蔡英文 #輔選 #侯友宜 #Omicron #罷免 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新北加開中大型接種站 侯友宜憂心：中央別讓疫苗不夠打 10:272022/01/08 生活 杜特蒂到你家抓人 防Omicron擴散 菲國下令逮捕這類人 14:402022/01/07 國際 侯友宜籲拍照唱歌「不分室內外」必戴口罩 網友一面倒 14:302022/01/07 政治 新北符合接種第三劑疫苗有128萬人 侯友宜：趕快去打 15:542022/01/07 生活 太慢了！防疫旅館體檢 3月才完成 04:102022/01/08 焦點要聞 練鴻慶快評》蔡英文學學侯友宜 09:402022/01/08 快評 世衛警告：Omicron病毒不該歸類為溫和 06:382022/01/07 財經 趙少康炮轟小英 忙挺昶不管疫情 04:102022/01/08 焦點要聞 疫情升溫 侯友宜再呼籲中央檢討高風險列管國家及入境規定 11:472022/01/07 生活 巴西戈亞斯州發現首例Omicron死亡病例 07:592022/01/07 國際 Omicron兇猛！新防疫神單來了 隔離賠10萬、確診加5萬 09:422022/01/08 財經 政治熱門新聞 民進黨慘了？李正皓看到「他」出手直喊：中二選區出現變數 - 政治 綠營狂轟2個月 顏寬恒會贏嗎？知情人居然這樣說 - 政治 台中補選最後關頭 黃光芹揭勝負關鍵：只有3個字 - 政治 顏清標被氣到住院會影響選情嗎？郭正亮吐一句 - 政治 批凱子外交 前立委踢爆我駐立陶宛代表處「真名不是Taiwan」：有很大差別 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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