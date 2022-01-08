Omicron疫情有擴大趨勢，但蔡英文總統卻仍在努力輔選，新北市長侯友宜8日被問到此事時表示，現階段人民最關心的是政府能否守住疫情，其他的事不是那麼樣重要，先把防疫放在第一位。

中二選區補選與萬華中正罷免案將在9日登場，民進黨府院黨全力站台，不過侯友宜認為，政府現在最重要一件事就是守住Omicron，把防線守住，不要讓經濟生活造成更大傷害，是現階段應有的作為。