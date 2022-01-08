美國國會通過的《2022財年國防授權法》已在2021年12月27日經拜登總統簽署生效，其中涉台條文包括：國會建議邀請台灣參加今年夏天的「環太平洋多國軍演」。美國之音引述美國軍事專家分析稱，邀台參加軍演是一個非常重大的政治動作，台灣獲邀機會不大，不過這個大型軍演對台灣最急迫所需的訓練本來就不具備太多軍事價值。

《2022財年國防授權法》中關於邀請台灣參加「環太平洋軍演」(RIMPAC)的部分，被列在「表達國會意見」(sense of Congress)的1246條款中，對行政當局並不具備拘束力。分析人士認為，軍事演習具有重大政治意涵，在當前國際形勢下台灣要獲邀參加極為困難。

★軍演有政治信號

前美軍太平洋司令部聯合情報中心主任卡爾·舒斯特(Carl Schuster)上周接受美國有線電視新聞網(CNN)訪問時表示，將台灣包含在RIMPAC演習，將有助於美國海軍為台海可能發生的任何情況進行準備。

他說，美台海軍人員如果能有機會一起訓練、增進彼此的關係和瞭解，可能會在中國對台灣發動襲擊時變得非常重要，「參與RIMPAC是一個政治聲明也是一個專業機會。如果台灣得到邀請，那將標誌著台灣是美國的朋友和夥伴。」

不過舒斯特也提醒，任何台灣軍事單位出現在RIMPAC都有可能引發其他參與者的分裂。「由於它對中國發出強烈信號，北京將施壓許多傳統上出席這個演習的亞洲國家，例如韓國、馬來西亞、印度尼西亞和菲律賓，婉拒邀請或拒絕參與有台灣軍方單位參加的演習。」舒斯特說，這是一個必須考慮的情況，因為中國對政治信號的反應強烈。

★台灣最需要雙邊演習

美國之音引述華盛頓保守智庫美國企業研究所亞太防務研究員艾瑞克·塞耶斯(Eric Sayers)分析稱，他不認為台灣有機會受邀參加RIMPAC，不過他樂觀表示，「那沒什麼關係，因為它對台灣是否參加沒有什麼軍事價值。RIMPAC是一個大型海洋演習，它無法提供台灣最需要的高端訓練。台北最能獲益的，是如果未來一年華盛頓能夠啟動一系列與台灣的雙邊特定海軍演習。」

塞耶斯說，「如果台灣獲得邀請，不可避免的是北京將謀求把演習當作對台灣支持的公投。我不認為把演習的價值變成那樣的外交遊戲有什麼價值，當它已經有這麼大的一群國家參加，它更多是關於出席以及大家一起拍大合照，而不是實際的訓練。對台灣更好的，將是與太平洋艦隊有一套新的海軍訓練演習。」

對於如何提高對中國在台海軍事威脅的威懾，塞耶斯認為，在新一年中美國可做的有三件事，一是行政當局與國會應該設立一個新的外國軍事融資項目，每年提供20到30億美元來加速台灣在不對稱防衛能力上的投資。

其次是與台北啟動一個多範圍訓練項目，專注於所有領域的戰備能力。最後，塞耶斯說，華盛頓應該把對台軍售列在優先於其他國家的順序，確保台北已經採購的武器系統能夠在明、後年快速抵達，而不是在未來10年的後半部才到達台灣。

★中國不再獲邀參加軍演

每2年舉行一次的「環太平洋軍事演習」是全世界規模最大的國際聯合海上軍事演習，以往有多達20多個地區國家參加，中國也曾經於2014、2016年兩度獲邀參加，但在2018年時，美國國防部以中國在南中國海軍事化的作為「不符合RIMPAC的原則及目的」為由，取消了對解放軍海軍的邀請，此後中國即未曾再參加過這個軍演。

前美國國防部印太安全事務助理部長薛瑞福(Randall Schriver)前不久在一場台灣人公共事務會(FAPA)的活動中，對邀請台灣參加RIMPAC一事表示支持，他還透露，他到國防部任職後最想做的事情之一，就是讓中國解放軍無法再參加RIMPAC。

「我是那個做了許多努力把中國，把解放軍趕出RIMPAC的人。」 他說，「那是我到任後一直想要做的3或4件事情其中之一。它比原先設想的困難許多，不過我們還是把它完成了。」

自2014年中國獲邀參加RIMPAC後，台灣國防部即曾公開表示希望能爭取參加環太平洋軍演，美國眾議院也在2015年提出的2016財年國防授權法草案中納入邀請台灣參加RIMPAC的條文，此後也在國防授權法或其他國會議員提出的友台法案中包含類似條文。

★美國已在「撥亂反正」

台海安全研析中心主任梅復興表示，雖然台灣希望參加「環太平洋多國軍演」，但「美方明顯顧忌仍多」，不過他也表示，之前曾參加RIMPAC的中國解放軍自2018年後就不再受邀，這多少也算是美方在朝「撥亂反正」的方向走了。

上個月底生效的《2022財年國防授權法》有多項表達國會關於台灣意見的條文，包括重申台灣關係法及六項保證是美台關係重要基礎、支持台灣持續具備足夠自衛能力、提供台灣所需的武器設備、鼓勵美台防務官員互訪，以及在適當情況下與台灣進行軍事訓練及演習，包括邀請台灣參加2022年環太平洋多國軍事演習(RIMPAC)。

此外，法案中也有一項要求加強美國國民警衛隊與台灣合作的條款，規定美國國防部長必須在2月15日前就這種合作的「可行性及可取性」提交報告。

在12月27日拜登總統簽署《2022財年國防授權法》後，中國外交部發言人趙立堅表示，中方反對美國「借有關法案夾帶通過涉華消極內容、或進行政治操作拿中國說事。」

中國國台辦發言人馬曉光去年12月29日也對法案包括加強美國國民警衛隊與台灣合作及要求台灣參加「環太平洋軍演」等涉台條文表示，台灣問題是中國內政，美國無權干涉，中方「堅決反對美方通過包含涉台內容的法案。」

馬曉光還預測，2022年解放軍在台海活動將比2021年還多。他說，新一年「台海局勢會進一步複雜嚴峻」，不排除與民進黨「謀獨挑釁」及「外部勢力插手干預」的鬥爭可能「更尖銳、更激烈。」他說，「如果台獨分裂勢力挑釁逼迫甚至突破紅線」，中國大陸將不得不採取斷然措施。