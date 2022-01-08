台中二選區立委補選和罷昶案明天投票，台灣民意基金會董事長游盈隆感慨，今日台灣的民主政治，執政者沒有清晰的、長遠的發展願景與目標，只有政黨不斷地爭，人民的理想與熱情不再。「大眾普遍的無力感正是孕育獨裁者的溫床」。

游盈隆在臉書表示，他已經有多日沒談政治，沒什麼特別原因，雖然政治現實中還是有諸多可議論的東西，例如防疫、中二補選、罷昶投票、修憲僵局、特赦案、立法院臨時會、地制法修法等等。

他說，台灣當前政治談起來很費力、很傷神、容易得罪人、又起不了作用。2017年，時任行政院長的林全說：「我感受到一種深沈的無力感」。林全不是無病呻吟的人，應該是有感而發。只是堂堂國家最高行政首長尚且偶有深沈的無力感，那我們升斗小民豈不是天天被深沈的無力感籠罩？天天都在絕望中度日？

游盈隆有感而發，今日台灣的民主政治，執政者沒有清晰的、長遠的發展願景與目標，只有政黨不斷地爭，不停地鬥，吵吵鬧鬧，犀牛照角，知識份子保持緘默，人民的理想與熱情不再，「身為一個新興民主國家，這是令人擔憂的現象，也是我的感慨」。大眾普遍的無力感正是孕育獨裁者的溫床。