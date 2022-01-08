B-52轟炸機

綽號「損害公司II（Damage Inc. II）」的美國空軍B-52H「同溫層堡壘」（Stratofortress）轟炸機已退役，最近它被運出亞利桑那州戴維斯-蒙森空軍基地（Davis-Monthan Air Force Base）的墳場，並經人加以拆解。

據《動力》（The Drive）網7日報導，這架轟炸機將穿越美國，運往東部，部分重新組裝，以供研發。而名為「墳場遠征隊（Boneyard Safari）」的團體正全程記錄這旅程，引發廣大關注。

這架B-52H 61-0009轟炸機是在1961年打造，服役數十年後，終於在2008年9月25日飛往戴維斯-蒙森空軍基地封存。它在墳場待了14年後，美國空軍決定，要賦予它新任務。

Heavy traffic: A B-52 bomber is being trucked across the central United States:https://t.co/UNs6v3yM20 — The War Zone (@thewarzonewire) January 8, 2022

而拆解，運輸加重新組裝，總費用可能達280萬美元（約7733萬台幣）。去年7月它被運出墳場，先送往附近的皮馬航太博物館（Pima Air and Space Museum）。而為了陸上旅程做準備，它的拆解前後花了近4個月。