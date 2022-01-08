尾牙喝太多吐在飯店房間裡，一名網友發文表示，弄髒房間要賠款沒問題，但他弄髒的物品都是寢具，總共要收4250元，是否有點不太合理？引發網友討論，不少人一面倒挺飯店說，這個收費根本佛心好嗎？只有要你把弄髒的東西帶回家，沒有多收因為嘔吐臭味而無法營業的損失費。

一名網友匿名在臉書粉專《靠北住宿2.0》分享遇到的問題，公司吃完尾牙以後他入住某間飯店，但因為在尾牙喝醉了，所以他睡到一半就無預警地吐在床邊，隔天早上退房的時候，飯店便向他要求賠償。

該網友透露，要賠償這件事情其實沒問題，因為他嘔吐確實弄髒了房間，但是飯店要求的金額似乎太貴了，像是床單、被套等物品都是全白的，送洗以後可以直接染白，應該沒有這麼困難，但最後卻要他賠償4250元，這樣合理嗎？

根據原PO分享的賠償明細表可見，房間內受損的物品有床單、被套、枕頭套、保潔墊和羽絨被，上面都是有類似紅酒嘔吐物的汙漬，原本應該要賠償8500元，但飯店折舊打五折只要他賠4250元。

貼文引起熱烈討論，但網友幾乎一面倒挺飯店，認為這樣的收費眞的很佛心。「非常便宜，嘔吐物很難清、味道更難，飯店沒跟你收這間房間太臭不能賣的那幾天費用就已經不錯了」、「我尾牙同仁在飯店餐廳吐了一地，就6500元起跳了，你這眞的還好」、「嘔吐物弄髒的東西付清餘額請帶走，賠償價格還好啊！沒有貴到嚇死人」。

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