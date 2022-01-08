不到一個月就要農曆新年了，運勢命理網站「生肖運勢天天看」分享過年前旺運的秘訣，可以多去鬧區走走，或親近嬰兒、多接觸大自然，也可以找熟人敘舊，去唱歌放鬆，都能夠在過年前催旺運勢，順遂如意一整年。

▍1.鬧中採氣

如果你覺得近來運氣不佳，建議你去熱鬧的地方走一走，比如市中心、商場、大學、香火旺盛的寺廟等，在周圍環境的熱鬧與繁華中調整自己的情緒，吸收正能量，從而平衡自身風水。

▍2.摟抱嬰兒

民間有這樣一種說法：12歲以下的孩子都是神，他們比成人靈氣更旺，特別是嬰兒，更是元氣中生。因此，與嬰兒親暱摟抱，相處和睦，多去親近他們，能激發你潛在的好運氣，特別是對情感和健康等都有好處。

▍3.亮嗓唱歌

唱歌能練氣聚氣，抒發情緒，培養自信心，如果你近期情緒低落，做事多遇阻礙，可以試試看唱歌，既能唱出自己心中的不快，也能練習聚氣，從而迎來好運。

▍4.接接地氣

都市裡很多人都是住在高樓大廈中，平時很難接地氣，所以這類人可以找時間多接觸大自然，如果沒時間去郊區，可以去公園轉轉，享受植物、綠蔭帶來的幽靜氣氛，感受地氣，平衡你的能量。

▍5.熟人敘舊

找熟人敘舊，是催旺人緣的最好方法，但要注意，一定要找氣場比你強，最好是運勢比你旺的親朋好友，一起與你談笑風生，才能化解霉運，過年前讓運勢全面上漲。

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