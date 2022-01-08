徐男見員警從白天陪伴到天色昏暗，忍不住對員警說：「我感覺你們人有夠好欸，你怎麼願意陪我這麼久？」（台中市第三分局提供／馮惠宜台中傳真）

中年男酒醉倒臥馬路 暖警從白天守候到黑夜

台中54歲的徐姓男子邁入2022年後與住在附近的好友相約杯酒言歡，一時開心多喝了幾杯，走路返家途中卻不勝酒力睡倒路旁，警消獲報到場，發現其身體並無大礙，便協助聯繫人尚在外地的家屬趕來現場，對於員警從白天到天色昏暗的陪伴，徐男也醉後吐真言：「你們人有夠好！」

台中市政府警察局第三分局巡佐陳俊清、警員吳祖輝日前傍晚巡經東區大智路時，見有輛救護車停在路旁上前關心，原來有名男子倒在路旁，熱心民眾擔心其身體不適，協助通報警消到場。

這名不勝酒力的徐姓男子疑因酒精影響意識不清，喃喃說著自己不舒服，卻又拒絕前往就醫，經員警耐心詢問，卻僅得到其家中住址與名字2個線索。

員警見天色逐漸昏暗，其獨自待在路旁恐生危險，便請所內的員警劉佳竺到場協助，巡邏員警則前往其所述地址尋找家屬。因男子提供的地址有誤，員警另尋他途，透過警用電腦輾轉連繫上徐妻，得知其人在外地，半小時後才能趕回台中，便耐心在現場陪伴徐男等待妻子到場。

徐男見員警從白天陪伴到天色昏暗，忍不住對員警說：「我感覺你們人有夠好欸，你怎麼願意陪我這麼久？」徐妻趕來現場後，也不斷感謝警方的陪伴與協助，讓自己的丈夫能夠安全返家。

警方提醒，年關將近，民眾聚餐機會大增，席間難免會以酒助興，提醒民眾和親朋好友歡聚小酌後，請遵守酒後不開車，同時務必確認親友返家時行的安全，避免意外發生。

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