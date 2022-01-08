高雄巿長陳其邁7日北上合體即將罷免投票的北巿中正萬華立委林昶佐，由於這天也是高雄一家四口遭酒駕，被撞死者的告別式，前高巿府新聞局長鄭照新忍不住抱屈說「市民哀戚屍骨未寒，市長開心北上護昶，高雄市民情何以堪」！

陳其邁7日深夜PO出他與林昶佐合體的照片，推崇對方問政不只有理想也有品質。陳其邁還說，認真做事的人，值得珍惜。特別北上幫昶佐加油打氣！希望中正萬華的朋友，一起站出來，投下「不同意」。

鄭照新8日上午在臉書表示，高雄一家四口遭酒駕駕駛撞飛，一死三傷慘劇，家屬日前公布爸爸與子女在床上纏滿繃帶，奮力和生命搏鬥的照片，造成社會心靈無比震撼，昨天（1／7）是母親悲戚的告別式，陳其邁市長沒空出席致哀，當面撫慰心靈破碎的阿嬤與家屬，竟有閒在同一天看見陳其邁市長北上開心合體林昶佐掃街？

「市民都守護不了，還有心思守護靜昶？」鄭照新說，我們沒有看到其邁市長在告別式對淚流不止阿嬤的陪伴，同一天，我們只看見其邁市長開心合體林昶佐車隊掃街，兩人在上車前進沒多久就發生車輛故障，車隊掃街活動變成網路直播回答網友提問，林昶佐在受訪時表示 ：車輛跟他一樣不輪班的跑行程，人會累車也是，讓它休息一下也好，而一旁的陳其邁則拍著他的肩膀說：你怎麼這麼衰啊（樂）。

鄭照新回酸，其邁市長說林昶佐衰，高雄市民有您這種，寧可把市民放一邊，也要和林昶佐在台北直播聊天的市長才衰吧！

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