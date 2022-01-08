境外移入個案越來越多，許多國家都未列高風險國家，對於春節是否要加強防疫規格，新北市長侯友宜表示，阻絕境外是不二法門，高風險國家要隨時調整，中央說不要調整，但境外移入屢創新高，當初Alpha與Delta情況，全民付出的代價絕對遠超過阻絕境外快速調整帶來的一點點影響，期待中央採取嚴守國門的策略，但他也說，阻絕境外擋不住， 管控境內的人就要全力以赴。

侯友宜說，境外移入屢創新高，這段時間全民壓力都很大，非常擔心病毒已經進到社區，若不調整，越來越多案例進到社區。

至於嚴守國門策略為何，侯友宜說，他所說的都是建議，權限還在中央，就像當初建議7＋7、10＋4要審慎考慮，中央做了決定，阻絕境外擋不住， 管控境內的地方就要全力以赴，他強調防疫一條心，大家一起努力。

另外，侯友宜也提到，對於防疫旅館部分，新北不會等中央3月複查完畢，帶隊官包括他會一而再、再而三帶團隊親自去稽查，境外移入每天創新高，防疫旅館一定要守住。

侯友宜也說，面對中央對高風險國家步伐還沒改變前，7＋7與10＋4都要守好，尤其同住家人要緊盯，因為最容易造成破口，有違規一定重罰，大家共體時艱、全力防疫，把當時面對Alpha與Delta態度全力拉回來。