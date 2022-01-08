行車記錄器拍下男友出軌證據！一名女網友表示，男友經常向她借車，但每次會把行車記錄器關掉，讓她起了疑心，決定再偷裝一台記錄器，果真拍到男友出軌證據，不料對方被抓包後竟說，「妳偷裝第二個行車記錄器，很不信任我哦」，讓她氣憤PO文，男友誇張行徑也引起網友熱議。

原PO在網路論壇「匿名公社」發文表示，男友經常以要載爸媽出門為由向她借車，最近她發現，男友只要開車出門，都會把行車記錄器關掉，還車時還會忘記打開，讓她懷疑男友是不是出軌。

原PO決定，在車上偷偷裝另一台行車記錄器，果真拍到男友出軌證據，原來對方每次借車出門，都是為了載偷吃對象出遊，讓她相當氣憤，立刻去找男友對質，起初對方打死不認，直到她拿出拍到的證據才承認。

原PO嘆，男友承認出軌後，硬是在最後補了一句，「妳偷裝第二個行車記錄器，很不信任我哦」，讓她相當傻眼，直呼對方臉皮也太厚，「我連罵他的力氣都沒了」。

原PO男友的誇張行徑，讓貼文曝光後湧入大批網友留言，「可以叫他滾了」、「做錯事還說什麼信任，人不要臉天下無敵」、「女人的第六感還是很準的」、「這種建議分手 要不然一定還有下一次」