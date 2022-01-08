玉山氣象站降雪。（玉山氣象站／謝新添提供）
玉山氣象站降雪。（玉山氣象站／謝新添提供）
玉山氣象站降雪。（玉山氣象站／謝新添提供）
玉山氣象站降雪。（玉山氣象站／謝新添提供）
玉山氣象站降雪。（玉山氣象站／謝新添提供）
玉山氣象站降雪。（玉山氣象站／謝新添提供）

位在玉山北峰的氣象站昨（7日）上午回報，大約在上午9點01分玉山開始下雪，持續了好一陣子才停。從畫面中可見，皚皚白雪覆蓋住地面，形成一片浪漫的銀白色世界，也讓不少網友們看了直呼，眞的好美！

玉山氣象站降雪。（玉山氣象站／謝新添提供）
玉山氣象站降雪。（玉山氣象站／謝新添提供）
玉山氣象站降雪。（玉山氣象站／謝新添提供）
玉山氣象站降雪。（玉山氣象站／謝新添提供）
玉山氣象站降雪。（玉山氣象站／謝新添提供）
玉山氣象站降雪。（玉山氣象站／謝新添提供）
玉山氣象站降雪。（玉山氣象站／謝新添提供）
玉山氣象站降雪。（玉山氣象站／謝新添提供）
玉山氣象站降雪。（玉山氣象站／謝新添提供）
玉山氣象站降雪。（玉山氣象站／謝新添提供）
玉山氣象站降雪。（玉山氣象站／謝新添提供）
玉山氣象站降雪。（玉山氣象站／謝新添提供）
冷氣團還沒到 玉山下雪了！9點開始降雪持續中
大陸冷氣團下周來襲 這天起北台急凍下探9度
#玉山 #降雪 #下雪 #畫面 #美照