圖輯》玉山化身白雪精靈 絕美畫面一次看 11:072022/01/08 中時新聞網 何立雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 玉山氣象站降雪。（玉山氣象站／謝新添提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 玉山氣象站降雪。（玉山氣象站／謝新添提供） 玉山氣象站降雪。（玉山氣象站／謝新添提供） 玉山氣象站降雪。（玉山氣象站／謝新添提供） 位在玉山北峰的氣象站昨（7日）上午回報，大約在上午9點01分玉山開始下雪，持續了好一陣子才停。從畫面中可見，皚皚白雪覆蓋住地面，形成一片浪漫的銀白色世界，也讓不少網友們看了直呼，眞的好美！ 玉山氣象站降雪。（玉山氣象站／謝新添提供） 玉山氣象站降雪。（玉山氣象站／謝新添提供） 玉山氣象站降雪。（玉山氣象站／謝新添提供） 玉山氣象站降雪。（玉山氣象站／謝新添提供） 玉山氣象站降雪。（玉山氣象站／謝新添提供） 玉山氣象站降雪。（玉山氣象站／謝新添提供） 冷氣團還沒到 玉山下雪了！9點開始降雪持續中 大陸冷氣團下周來襲 這天起北台急凍下探9度 #玉山 #降雪 #下雪 #畫面 #美照 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 冷空氣報到！部分地區恐不到10度 專家曝降雪機率 10:402022/01/08 生活 寵物健康高峰會 揭創價新藍海 04:102022/01/08 企業經營 台灣人看大陸》間諜可能就在你我身邊 00:022022/01/08 兩岸徵文 徐思文快評》只要台灣 不要中華民國 10:232022/01/08 快評 農曆春節宮廟防疫不鬆懈 中市府落實「春節防疫專案」查驗 10:512022/01/08 生活 疫情升溫第3劑出現施打熱潮 北市開放預約15分鐘湧2.3萬人 10:242022/01/08 生活 玉山2022初雪 合歡山冰霰遊客樂翻 04:102022/01/08 社會新聞 籲1類人盡快採檢 鄭文燦：社區不安全 10:202022/01/08 生活 恐踩北京紅線 美專家：美國邀台參加環太平洋軍演政治難度仍高 11:152022/01/08 兩岸 夏學理快評》台灣版 Gone with the 「Green」 10:122022/01/08 快評 台灣慈善會 送愛暖杏壇 04:102022/01/08 產業．科技 台灣商用車銷售 2021爆量 04:102022/01/08 財經要聞 追雪注意！玉山合歡山成雪白世界 上台14甲線須加掛雪鏈 10:482022/01/08 生活 生活熱門新聞 只有今天！北市第三劑開放預約 常見5QA一次看 - 生活 35歲懶女一躺20年 「裝癱瘓」靠家人餵飯換衣 結局曝 - 生活 第三劑怎麼選才好？專家曝1原則 都打同廠牌GG了 - 生活 第三劑疫苗組合傷透腦筋 醫「不建議高端」：30歲以下都去打這牌 - 生活 「證嚴法師」名句成許願池 無數名人慘被笑 慈濟不忍了 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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