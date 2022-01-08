Giannis is a bad, bad man. 😤 pic.twitter.com/MBKCQh1HAh — Milwaukee Bucks (@Bucks) January 8, 2022

回到自家主場面臨少了厄文助陣的籃網，8日面對公鹿，儘管杜蘭特貢獻29分、9籃板及7助攻，卻提前陷入犯規危機，也讓公鹿靠著3人得分破20的凶猛火力，最後以121比109撕破籃網，籃網接下來10日續在布魯克林主場遭遇馬刺，厄文仍無法出賽。

上半場雙方主將都陷犯規麻煩，阿提托康波與杜蘭特先後吞下個人第3犯，不過裁判哨音明顯偏袒客隊公鹿，也讓哈登與杜蘭特都頻頻跟裁判抗議尺度，打完上半場，公鹿就靠波提斯獨拿20分，取得60比49領先，杜蘭特半場也拿19分。

來到下半場，裁判很快就給了杜蘭特第4犯，加上米德頓單節進帳15分，讓公鹿趁機擴大領先到24分，儘管籃網末節一度縮小差距到12分，可惜公鹿再用三分火力重新擴大領先到20分，打到最後6分58秒，籃網就換下主力宣布放棄。

阿提托康波貢獻全場最高31分，外加9助攻、7籃板，表現稍微壓過杜蘭特，波提斯也有25分、12籃板，米德頓20分、6籃板及5助攻，恩沃拉13分、麥修斯12分，就算主控哈勒戴觸發聯盟協議也無損戰力；籃網除了杜蘭特，哈登16分，克萊斯頓與卡麥隆湯瑪斯各有14分。