2022年縣市長選舉進入備戰狀態，各黨推派人選也開始引起討論，其中首都之戰更是備受注目。國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹昨(7日)被問及「蔣萬安(北市長人選)現在你們看起來很穩了？」時表示，「沒有所謂很穩不很穩，現在是很多人都想要來挑戰」。

廣播節目《千秋萬事》主持人王淺秋昨詢問黃呂錦茹關於2022年的台北市長選戰，外界呼聲相當高的人選、立委蔣萬安「現在你們看起來很穩了？」黃呂錦茹回應，沒有所謂很穩不很穩 現在是很多人都想要來挑戰，本黨有本黨挑戰，黨外有民進黨、民眾黨人選，是不是他們提名的人已經固定現在都不知道。

黃呂錦茹透露，目前為止觀察民進黨做的內部民調，我們也幫它做了，一直都是衛福部長陳時中領先，我們每次做民調一定先做民進黨，把它可能出現要選舉的人放進去做互比，國民黨再做對比。

王淺秋問「到目前為止，您還是認為民進黨人選裡頭陳時中機會最大？」黃呂錦茹表示，這個我不能夠幫他們決定，但民調結果目前不管放誰都是陳時中最高」；至於國民黨民調呢？黃呂錦茹說，「現在民調比較高就是議員羅智強跟蔣萬安」。

談到提名機制，黃呂錦茹則說，這個要看中央，要中央同意，當然希望早一點好，但中央還沒宣布。