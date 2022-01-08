隨著立陶宛允許台灣以其名在立國首都維爾紐斯開設代表處，引發北京回擊更將戰火擴張至歐盟多國；對此，法國官員公開呼籲歐盟應迅速回擊，以阻止北京與立陶宛的貿易衝突如滾雪球般愈演愈烈，甚至讓歐盟成為糾紛中的人質，而德國也罕見地一反沉默態度，表示將與立陶宛站在一起。

新聞網站「Politico」指出，即將接掌歐盟理事會輪值主席國的巴黎，矢言將增加手頭上能用於商業糾紛的防禦性武器，好讓歐盟的貿易政策能更加自信。

有鑑於北京與維爾紐斯的緊張局勢；甚至北京為報復立陶宛升級與台灣的外交關係，不僅對立陶宛祭出貿易報復，包括法國、德國、瑞典等歐盟國家的商品，都因使用立陶宛零件而慘遭北京杯葛，這給予法國行動的機會。

※反脅迫工具

報導指出，歐盟正計畫推動名為「反脅迫工具」的新貿易武器，其目的正是用於像北京與立陶宛的貿易糾紛；但相關立法需要數年才能生效，而迫不急待法國正式呼籲，需要在法案生效前就採取行動以挽救立陶宛。

當「Politico」詢問巴黎是否會在反脅迫工具正式上路之前，推歐盟一把以採取行動抵制北京時，法國官員坦言「是的，我們將很快地採取措施」。儘管「反脅迫工具」還在談判中，但或許能提前先做一些事情來支持立陶宛。官員強調，法國在輪值主席期間，自信與防禦工具將成為貿易議程的優先事項，「輪值期間巴黎將遵循主權路線」。

2021年5月，立陶宛退出遊北京主導、目的在於加強與東歐國家接觸的「17+1合作機制」；隨後允許台灣以其名在立陶宛首都維爾紐斯開設代表處，這些讓北京祭出貿易報復。

※用27+1與北京對話

雖然外界紛紛指出，使用台灣為名違反了「一中原則」，使得北京大動肝火；但該名法國官員表示，「還不清楚為何北京對立陶宛採取行動的決定性因素。不過，的確可能是台灣的緣故，但立陶宛退出17+1也脫離不瞭關係。你了解的，我們一直希望類似對話以27+1的方式進行」。

立陶宛日前退出17+1時，立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）表示，「立陶宛不再自認是17+1機制一員，不參與這個計畫。」他強調，從歐盟角度來看，17+1企圖在歐洲內部製造分化，歐盟應該以更有效的27+1與大陸交流」。

但是，全球第二大經濟體的北京與波羅的海小國立陶宛之間的貿易爭端，已演變為全球地緣政治議題。在該議題上，民主原則往往屈服在對方經濟影響力之下。不過，台灣設立2億美元的投資基金，而立陶宛將因此受益，美國也矢言採取行動保護立陶宛。

※德國態度轉變？

美國國務卿布林肯5日與德國新任外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）在聯合記者會上表示，「我們對中國政府企圖霸凌人口不到300萬的國家表達直接關切。美國將與包括德國在內的盟友、夥伴合作，共同對抗此一恫嚇」。

布林肯所指的恫嚇，就是北京暗示歐美企業生產商品時不要使用立陶宛零件，否則將無法叩關大陸市場。貝爾伯克則補充「作為歐洲人，我們與立陶宛站在一起」。

報導認為，相較於2021年，德國的語氣明顯出現變化。當時德國前政府官員在訪問時還表示，立陶宛事前沒有諮商歐洲夥伴就擅自加強與台灣關係，如今又喊出歐洲團結，柏林恐怕很難在爭端中支持立陶宛。但如今，德外長居然明言將與立陶宛站在同一陣線。