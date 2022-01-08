青海門源6.9級地震，啟動大陸國家地震三級應急響應。（中國地震台網）

據中國地震台網測定，今天（1月8日）凌晨1時45分，在青海海北州門源縣發生6.9級地震，震源深度10公里。震央位於北緯37.77度，東經101.26度。10公里範圍內平均海拔約3659公尺，人口稀疏。目前暫未接到人員傷亡報告，災情正在進一步核實中。

地震發生後，大陸國務院抗震救災指揮部辦公室、應急管理部立即啟動國家地震III級應急響應。應急管理部、中國地震局連夜派出工作組赴現場協助地方開展災害核查、群眾安置、地震趨勢研判等工作。

截至目前，青海、甘肅兩省國家綜合性消防救援隊伍共派出55車499人赴震央救援，周邊省份共2260人集結待命。

據移動人口大數據分析，震央20公里範圍內人口數約為1600人，50公里範圍內約3.2萬人，100公里範圍內約72萬人。

★地震導致蘭新高鐵受損停運

據央視新聞報導，中國鐵路蘭州局集團有限公司表示，今天凌晨青海海北州門源縣發生6.9級地震後，鐵路部門立即啟動一級應急預案，封鎖蘭新普速線高台至永登、蘭新客專浩門至清水北、乾武線武威南至譚家井區段，及時扣停線上列車，上線巡查線路設備。

據檢查，蘭新高鐵浩門至軍馬場區間隧道及線路設備受損嚴重，具體情況目前正在排查中，受此影響，蘭新高鐵列車停運。

普速列車方面，今天（8日）上午6時39分，蘭新線受地震影響封鎖的區段（永登至高台）經檢修後恢復通車，並在該區間內實行60公里限速，鐵路部門將根據實際情況提速。請旅客通過12306和相關車站公告，關注旅客列車運行時刻變化。

★震央皇城鄉暫無人員傷亡和房屋倒塌情況 居民照常跳起廣場舞

青海消防表示，地震發生後，青海總隊第一時間啟動地震災害應急救援預案，集結西寧、海東、海西支隊3支重型，黃南、海北、格爾木、玉樹、果洛、海南6支輕型地震救援隊共計754名指戰員，169輛消防車，48556餘件套裝備器材做好出動準備。門源大隊前突分隊4車19人正在趕赴震央查看情況。

據目前排查情況瞭解，群眾屋內有物品掉落，暫未接到人員傷亡和房屋倒塌情況的報告。央視報導稱，青海門源6.9級地震後秩序恢復，有居民跳起廣場舞。