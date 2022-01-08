農曆春節將至，家戶開始準備年終大掃除，新北市環保局今（8）日在板橋介壽公園舉辦「111年度年終大掃除誓師大會」，邀請市民著手開始年終大掃除，煥然一新迎新年！

環保局副局長朱益君帶領里長、環保志義工參與活動，朱益君表示，各區清潔隊因應民眾需求，加強垃圾清運作業。今舉辦誓師活動，鼓勵民眾配合市府清運期程，提前進行居家及周遭環境大掃除，也建議市民朋友可提前規畫並進行分區打掃，不僅能分散工作量，也能避免清潔隊垃圾清運量過度集中，減輕隊員的工作負擔。

活動邀請「生活魔法家」陳映如老師分享清潔小秘訣，針對令人頭痛的陳年頑垢，提供省力速效的清潔方式，並介紹大掃除的4個原則，讓打掃不再是難事。現場也設置環境教育闖關攤位，包含「居家害蟲防治」、「海洋廢棄物宣導」、「登革熱防治」等主題，只要民眾完成闖關即可兌換禮品。

環保局提醒，農曆年前垃圾清運需求將大幅增加，廢棄大型家具清運請於1月24日前向清潔隊預約排出廢棄家具申請；1月25日至1月31日期間，清潔隊將加強清運一般垃圾、稽查違規棄置及整理市容等工作。

此外，春節期間垃圾清運時間，自2月1日至3日（大年初一至初三）將停收3天，期間民眾仍有倒垃圾需求，可至「新北樂圾車」網站查詢定點收運站，依規定開放時段使用專用垃圾袋交付垃圾，並自2月4日起（大年初四），全市恢復正常清運。