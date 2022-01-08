國內疫情再趨緊張，中央流行疫情指揮中心7日宣布縮短民眾接種新冠疫苗第三劑時間，由5個月縮短到3個月，台中市衛生局也臨時在8日、9日兩天在29區衛生所（除梨山外）及13間醫院加開第3劑假日莫德納接種門診，未料各衛生所人潮爆量，南屯區衛生所更湧入超過3百人，衛生局也緊急調撥疫苗支應。
台中市衛生局坦言，中央臨時縮短第三劑接種時程從20周縮短為12周，讓台中市有點措手不及，目前莫德納庫存量只有2萬劑次，應可支應目前1月8日到9日加開的第三劑假日門診。
台中市目前新冠疫苗接種無論是第一劑、第二劑或第三劑，皆採民眾自行預約接種，採不同疫苗分流接種，其中AZ在合約醫院，而莫德納在合約醫院、衛生所，BNT則在合約診所、及部分合約醫院，而高端在台中市部分衛生所以及部分合約醫院。
衛生局也緊急在網站公告在1月8日、9日加開第3劑（追加劑）假日莫德納接種診，地點在台中市29區衛生所（除梨山外）及13間醫院；不少民眾在獲知消息後，8日上午陸續湧入衛生所，使得部分衛生所一度出現疫苗不足狀況，幸經緊急調撥，仍可支應。
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