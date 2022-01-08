台中市太平衛生所一早湧入許多民眾要接種莫德納疫苗第三劑追加劑人潮。（馮惠宜攝）

國內疫情再趨緊張，中央流行疫情指揮中心7日宣布縮短民眾接種新冠疫苗第三劑時間，由5個月縮短到3個月，台中市衛生局也臨時在8日、9日兩天在29區衛生所（除梨山外）及13間醫院加開第3劑假日莫德納接種門診，未料各衛生所人潮爆量，南屯區衛生所更湧入超過3百人，衛生局也緊急調撥疫苗支應。

台中市衛生局坦言，中央臨時縮短第三劑接種時程從20周縮短為12周，讓台中市有點措手不及，目前莫德納庫存量只有2萬劑次，應可支應目前1月8日到9日加開的第三劑假日門診。

台中市目前新冠疫苗接種無論是第一劑、第二劑或第三劑，皆採民眾自行預約接種，採不同疫苗分流接種，其中AZ在合約醫院，而莫德納在合約醫院、衛生所，BNT則在合約診所、及部分合約醫院，而高端在台中市部分衛生所以及部分合約醫院。

衛生局也緊急在網站公告在1月8日、9日加開第3劑（追加劑）假日莫德納接種診，地點在台中市29區衛生所（除梨山外）及13間醫院；不少民眾在獲知消息後，8日上午陸續湧入衛生所，使得部分衛生所一度出現疫苗不足狀況，幸經緊急調撥，仍可支應。